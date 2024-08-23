Apple позволит заменить на iPhone приложения звонков, сообщений, клавиатуры и другие — пока только в ЕС

Вскоре Apple позволит пользователям Apple iPhone и iPad в Европейском Союзе выбирать программы по умолчанию для телефонных звонков, обмена сообщениями, клавиатуры, менеджеров паролей и тому подобное.

Согласно сообщению для разработчиков, эти параметры будут доступны позже в этом году в новом разделе «Приложения по умолчанию» в настройках.

Весной следующего года Apple также позволит пользователям устанавливать по умолчанию приложения для навигации, перевода и фильтрации спама. Вместе с этими, пользователям Apple iPhone в ЕС добавят возможность удалять приложения App Store, Сообщения, Камера, Фотографии и Safari. Единственные программы, которые Apple не позволит пользователям удалять, это Настройки и Телефон.

Некоторые небольшие изменения произойдут на экране выбора браузера, который появляется, когда пользователь впервые открывает Safari на iPhone. Будет разрешено устанавливать альтернативные браузеры, такие как Firefox, Chrome или DuckDuckGo.

После поступления обновления Apple потребует от всех пользователей из ЕС, для которых Safari установлен по умолчанию, прокрутить весь список браузеров, доступных для установки по умолчанию, прежде чем выбрать вариант. Разработчики перечисленных браузеров получат доступ к дополнительным данным о производительности этого экрана выбора.

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Apple уже позволяет пользователям в ЕС изменять браузер по умолчанию и программу электронной почты. Компания также начала открывать iPhone для магазинов приложений сторонних разработчиков, а на прошлой неделе на платформе открылся Epic Games Store.

Источники: Apple, The Verge

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