Apple прекратила продажи iPhone 13 Pro и iPhone 11, а iPhone 12, iPhone 13 и 13 Mini подешевели на $100 — сравниваем линейки 2021-2022 годов

Вчера отгремела первая осенняя презентация Apple, центральное место в которой заняли Apple Watch Ultra смартфоны iPhone 14 — обошлись без сюрпризов и показали именно те четыре модели, как все ожидали: 6,1-дюймовые iPhone 14 и iPhone 14 Pro, а также 6,7-дюймовые iPhone 14 Plus и iPhone 14 Pro Max. Сразу после обновления онлайн-магазина Apple несколько старых моделей покинули каталог, и теперь Apple будет продавать только модели с поддержкой 5G: iPhone 14, iPhone 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12 и iPhone SE 2-го поколения (2022).

Как хорошо видно на изображении со вчерашней презентации, Apple предлагает iPhone на разный бюджет, охватывая ценовой диапазон от $429 за iPhone SE 2-го поколения и до $999+ за топовые iPhone 14 Pro.

Что касается моделей iPhone, выбывших из актуального модельного ряда Apple — по очевидным причинам компания отказалась от iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max, чтобы освободить путь новым флагманам — iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Собственно, так же Apple действовала предыдущие годы, так что удивляться здесь особенно нечему. Логика максимально понятна – предыдущее Pro-поколение убрали, чтобы оно не вредило продажам новых «прошок». В конце концов может быть только один (с).

Также Apple наконец распрощалась с самой старой и очень популярной моделью — iPhone 11. Это был один из самых продаваемых iPhone, который вышел в 2019 году с процессором A13 Bionic, предлагал более высокую автономность, чем предшественник, и оснащался UWB-чипом U1 для определения местоположения предметов. .

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Как всегда, некоторое время (до полного истощения запасов), снятые с производства модели iPhone из старых партий, еще можно будет найти в разных посторонних магазинах. Кроме того, если очень нужно, то в официальном магазине Apple можно поискать обновленные экземпляры этих моделей.

В то же время Apple оставила в продаже iPhone 12, iPhone 13 и 13 Mini. Более того, компания сделала их более доступными — все эти три модели подешевели на $100. Этот прайс-кат призван стимулировать спрос на более старые модели и помочь Apple и дальше увеличивать объем продаж iPhone. В прошлом квартале только Apple удалось увеличить продажи, несмотря на сокращение мирового рынка смартфонов, тогда как все остальные крупнейшие производители зафиксировали спад.

Модельный ряд iPhone 2022 года

iPhone 14 — $799

iPhone 14 Plus — $899

iPhone 14 Pro — $999

iPhone 14 Pro Max — $1099

iPhone 13 — $699

iPhone 13 Mini — $599

iPhone 12 — $599

iPhone SE (2022) — $429

Модельный ряд iPhone 2021 года