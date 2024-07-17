Apple сняла мини-хоррор про Android для рекламы браузера Safari

Apple выпустила новый рекламный ролик iPhone, который напоминает мини-фильм ужасов. Компания нацелила его на пользователей Android, чтобы привлечь их внимание к вопросам приватности.

В видео под названием «Privacy on iPhone, Flock» («Приватность на iPhone, Стая») на фоне композиции «Billathi Askara» Бьорна Джейсона Линдха (Björn Jason Lindh) показали, как люди пользуются смартфонами, похожими на Android. За ними следят камеры, которые превращаются в механических птиц и летают вокруг.

Атмосфера ролика напоминает фильм ужасов. Механические птицы-камеры наблюдают за владельцами Android-устройств, которые просматривают веб-страницы. Даже в офисе пользователи не защищены от этих назойливых созданий — одно из них врезается в окно.

Эти существа занимают места, где обычно сидят настоящие птицы: линии электропередач, крыши домов. Некоторые из них похожи на летучих мышей и висят вверх ногами со светящимися красными глазами. Они олицетворяют сторонние трекеры, которые отслеживают действия пользователей Android на сайтах и в приложениях, собирая данные для персонализированной рекламы.

Apple подчеркивает, что функция App Tracking Transparency на iPhone позволяет пользователям выбирать, разрешать ли отслеживание для каждого приложения отдельно. Если владелец iPhone отказывается от слежки, трекеры не могут получить доступ к определенным идентификаторам, необходимым для этой задачи.

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В кульминационный момент ролика появляется женщина с iPhone. Когда она нажимает иконку Safari, механические птицы-камеры взрываются. То же самое происходит, когда другие пользователи iPhone открывают браузер. Посыл Apple четкий: если вы не хотите, чтобы за вами следили во время просмотра сайтов, переходите на iPhone.

Рекламный ролик завершается слоганом: «Safari. Браузер, который действительно приватный».

Не только Apple заботится о приватности пользователей. Инженеры Мичиганского университета разработали уникальную камеру PrivacyLens, которая предотвращает сбор и распространение частных фото и видео с устройств умного дома и роботизированных пылесосов. PrivacyLens сочетает обычную видеокамеру с тепловизором для обнаружения людей по температуре тела.

А вот в США женщина подает в суд на Microsoft и двух крупных розничных продавцов секс-игрушек в США. Она утверждает, что веб-сайты отслеживают пользователей без их согласия, несмотря на обещания этого не делать.

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Источник: Phonearena

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