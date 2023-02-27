Не только неинвазивный глюкометр в Apple Watch. Над чем еще работает сверхсекретная лаборатория Apple XDG?

Инсайдер Apple Марк Гурман говорит, что компания собрала секретную команду, которая работает над внедрением неинвазивного глюкометра в Apple Watch и некоторыми другими интересными проектами. Также он сообщил, что предстоящая гарнитура компании, вероятно, сможет работать без iPhone.

Лаборатория XDG

Apple давно известна тем, что держит будущие продукты в секрете, но даже по этим стандартам лаборатория XDG (Exploratory Design Group) считается в компании сверхсекретной. Как сообщалось на прошлой неделе, инженеры из команды вовлечены в создание неинвазивного глюкометра в умных часах Apple, но среди их проектов, отмечает Марк, есть еще более интересные разработки.

Группа XDG похожа на инновационную лабораторию X в Alphabet или «Moonshot Factory», которая помогала в разработке технологии беспилотных автомобилей Waymo, гарнитуры Google Glass и воздушных интернет-шаров Loon.

Exploratory Design Group была основана несколько лет назад и долгое время ее возглавлял научный сотрудник Apple Билл Атас – до своей внезапной смерти в конце прошлого года (Стив Джобс и Тим Кук считали его одним из самых ярких инженерных умов компании). В настоящее время командой руководят заместители Атаса, среди которых ведущие инженеры и ученые Apple Джефф Коллер, Дэйв Саймон, Брайан Рейнс (занимаются проектом глюкометра) и Хизер Салленс, Джаред Зербе (другие проекты). Команда XDG входит в состав группы Hardware Technologies Apple, которую возглавляет старший вице-президент Джонни Сроуджи.

В составе Exploratory Design Group – несколько сотен сотрудников, преимущественно ученых и инженеров. Среди проектов – дисплей нового поколения, искусственный интеллект и функции AR/VR гарнитуры, помогающие людям с заболеваниями глаз. Первоначально команда была объединена под руководством Атаса для работы над технологиями процессоров с низким потреблением энергии и аккумуляторами следующего поколения для смартфонов, и эти проекты еще действуют. Многие технологии чипов и аккумуляторов, разработанные XDG, уже много лет поставляются в iPhone, iPad и Mac.

Как и Moonshot Factory в Alphabet – и другие компании Кремниевой долины – у сотрудников XDG есть огромные финансовые ресурсы и возможности для исследования интересных идей. У участников команды несколько иная компетенция, чем у инженерных групп, которые ежегодно выпускают новые iPhone, iPad и Apple Watch — XDG поручают работать над проектами и узнавать, насколько реальны эти идеи.

Несмотря на то, что команда работает как стартап, она, как и любое другое подразделение Apple, разделена: люди, работающие над разными проектами в XDG, не могут обсуждать друг с другом эти технологии. Инженеры и ученые организованы не по проектам, а по умениям: например, один сотрудник может работать над несколькими инициативами, соответствующими его навыкам, а не над одним конкретным продуктом.

Гарнитура Apple

Гурман, ссылаясь на собственные источники, говорит, что последние тестовые версии гарнитуры смешанной реальности Apple и ее бортовой операционной системы xrOS можно настроить без iPhone и загружать контент и данные iCloud непосредственно из облака. Однако можно перенести свои данные с iPhone или iPad – так же как это делается при настройке нового смартфона или планшета.

Гарнитура не имеет пульта дистанционного управления — нею же можно управлять с помощью глаз или рук. Ключевая функция для ввода текста — «набор текста в воздухе» — доступна в последних внутренних прототипах. Сейчас Apple планирует представить свою первую гарнитуру, которая, возможно, будет названа Reality Pro на конференции WWDC в июне.

Более дешевую гарнитуру с дисплеем и процессором низшего класса выпустят в конце 2024 или в 2025 году. Исходя из заявлений о торговых марках, эконом-версия может быть названа Reality One. И, что не удивительно, уже есть версия второго поколения Reality Pro – внимание в ней сосредоточили на производительности. Хотя первая модель получит чип M2 и вторичный чип для обработки дополненной и виртуальной реальности — они недостаточно мощны, чтобы выводить графику на уровне, которого ожидает Apple. Например, FaceTime отображает реалистичное изображение только двух участников конференции, остальные будут показаны в виде пиктограммы или Memoji.

Первоначально планировалось, что первая гарнитура Apple будет еще более мощной, имея отдельный концентратор с дополнительной вычислительной мощностью, которую можно передать на устройство беспроводным способом. Но бывший руководитель дизайна Apple Джонни Айв отказался от этой идеи. Сейчас компания работает над тем, чтобы добавить более мощный процессор (возможно M3 или M4) для второй модели.

Источник: Bloomberg