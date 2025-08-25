Новости IT-бизнес 25.08.2025 comment views icon

Apple судится с бывшим сотрудником из-за передачи секретов часов Oppo

Андрій Русанов

Компания утверждает, что доктор Чен Ши передал технологии Apple Watch своему новому работодателю, китайской Guangdong Oppo Mobile Telecommunications.

Согласно иску, бывший член команды Apple Watch, который работал архитектором сенсорных систем, сговорился похитить конфиденциальную информацию и передать ее Oppo, конкуренту Apple на рынке портативных устройств. Это произошло через несколько недель после того, как Apple подала в суд на господина Ди Лю, бывшего старшего инженера по разработке системных продуктов команды Vision Pro, обвинив его в краже секретов для Snap. Доктор Ши якобы начал тайно общаться с высшим руководством Oppo, еще во время работы в Apple в апреле.

Ответчик якобы использовал встречи с технической командой для сбора секретов Apple Watch и загрузил 63 конфиденциальных документа с защищенного сервера компании всего за несколько дней до того, как уволился 27 июня. Похищенные документы содержали информацию о чипах Apple, невыпущенных продуктах и функциях, а также технические детали датчиков ЭКГ и ФПГ. Apple также указала на доктора Цзицзина Цзена, вице-президента Oppo по вопросам здравоохранения, с которым общался доктор Ши. Компания утверждает, что Цзен ответил «хорошо» и добавил эмодзи «OK» на следующее сообщение Ши:

«Я планирую начать работу 30 июня. На этой неделе я сообщу своей команде о своей отставке. В последнее время я также просматривал различные внутренние материалы и проводил много индивидуальных встреч, чтобы собрать как можно больше информации — поделюсь ею с вами всеми позже».

После изъятия данных Ши пытался замести следы, о чем свидетельствуют его поисковые запросы «как стереть данные с MacBook» и «может ли кто-то проверить, открыл ли я файл на общем диске?». Он также удалил папку с похищенными файлами со своего рабочего ноутбука после переноса ее на внешний USB-накопитель. Затем он солгал коллегам, что уезжает в Китай, чтобы ухаживать за своими пожилыми родителями. Для сравнения, доктор Лю, бывший инженер Vision Pro, также рассказывал, что якобы уезжает, чтобы сосредоточиться на семье и здоровье.

Apple утверждает, что разоблачила заговор благодаря просмотру журналов загрузки файлов и содержимого рабочих MacBook и iPhone доктора Ши. Oppo уже официально отреагировала на иск относительно шпионажа в пользу китайской компании:

«Нам известно о недавнем иске, поданном Apple в Калифорнии, и мы тщательно рассмотрели обвинения в жалобе Apple. Мы не нашли никаких доказательств, устанавливающих какую-либо связь между этими обвинениями и поведением работника во время его работы в OPPO. OPPO уважает коммерческие тайны всех компаний, включая Apple, и OPPO не присваивала коммерческие тайны Apple. OPPO будет активно сотрудничать с судебным процессом, и мы уверены, что справедливое судебное производство выяснит факты».

В иске Apple стремится к судебному запрету, который бы помешал Oppo и Ши использовать ее коммерческую тайну. Также истец требует компенсации финансовых убытков и штрафных санкций в качестве наказания за вероятную кражу. Apple также требует суда присяжных для рассмотрения дела.

Источники: Neowin, MacRumors

