Apple Watch считает калории «наугад» — исследователи обнаружили погрешность в 30%, что втрое (!) выше нормы

Несмотря на то, что смарт-часы Apple предлагают высокоточные измерения частоты сердечных сокращений и количества шагов, с подсчетом калорий они справляются фактически «на глаз».

Последнее исследование Университета Миссисипи (через MacRumors) обнаружило, что погрешность в оценке сожженных калорий с Apple Watch достигает 27,96% — более чем втрое больше допустимой нормы. При этом она была одинаковой для разных моделей (даже самых новых), всех пользователей, участвовавших в исследованиях, и во время различных видов физической активности. Для сравнения: погрешности в измерении сердечных сокращений и количества шагов с Apple Watch достигают 4,43% и 8,17% соответственно и находятся в пределах порога, приемлемого для потребительских фитнес-устройств.

Отмечается, что для исследования команда изучила 56 предыдущих отчетов, которые оценивали эффективность Apple Watch по сравнению с клиническими инструментами золотого стандарта.

Apple не публикует алгоритмы, используемые в отслеживании показателей Apple Watch, однако и не утверждает, что устройство обеспечивает измерение расхода энергии клинического уровня. Компания последовательно позиционирует устройство как общий инструмент для оздоровления, а не медицинское диагностическое устройство, хотя в последние годы представила несколько расширенных функций для здоровья, таких как мониторинг температуры тела и выявление апноэ сна.

В заключении исследователи отмечают, что у них не было цели дискредитировать производителей или полезность смарт-часов, а скорее они просто дают совет уточнять ограничения и информировать пользователей.

«Эти устройства отлично подходят для отслеживания привычек и поддержания мотивации. Но не воспринимайте каждое число как 100% правду, особенно калории. Представьте себе это как полезное руководство, а не диагностический инструмент. Это полезно, но не идеально», — суммирует команда

Напомним, что уже в этот понедельник стартует ежегодная конференция Apple для разработчиков, WWDC 2025, где, как ожидается, компания представит изменения в своих операционных системах iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS и visionOS, специальный игровое приложение, новые функции AirPods и, вероятно, Mac Pro с чипом M4 и умное устройство для дома.