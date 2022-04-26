DigiTimes: в 2022 году TSMC только от одной Apple получит более $17 млрд — это на четверть больше, чем в прошлом году

По данным DigiTimes, в 2022 году компания TSMC изготовит по заказу Apple чипов на сумму более $17,07 млрд. Это на 23% больше, чем в 2021 году, когда Apple заказала у TSMC производство чипов на сумму $13,84 млрд. Apple является крупнейшим заказчиком TSMC. Среди других крупных известных заказчиков можно назвать Qualcomm, Intel, NVIDIA и AMD

Поставки чипов для новых устройств Apple должны начаться в первой половине июня. Вероятно, одним из таких чипов станет A16 Bionic, который будет использоваться в некоторых смартфонах серии iPhone 14, в частности в моделях Pro. Ранее аналитик Минг-Чи Куо заявил, что только iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max могут получить новый чипсет A16 Bionic, а другие модели будут довольствоваться процессором A15 Bionic, используемым в серии iPhone 13 и iPhone SE 3.

Недавно TSMC отчиталась о результатах финансово-хозяйственной деятельности по итогам работы в первом квартале 2022 года. Компания получила выручку в сумме $491,08 млрд и чистую прибыль в размере $202,73 млрд. Рентабельность составила 41,3%, а разводненная прибыль на акцию – $7,82.

Источник: phonearena