Apple возглавила мировой рынок смартфонов в минувшем квартале, а Huawei вылетела из первой пятерки. Но по итогам года лидером остается Samsung, а Huawei входит в первую тройку





В минувшем квартале Apple обогнала Samsung и стала новым лидером мирового рынка смартфонов, что подтверждают исследования аналитических фирм IDC и Counterpoint Research.

Сама Apple, напомним, с 2018 года не раскрывает в отчетности точных цифр по количеству реализованных устройств, а лишь приводит данные об их продажах в денежном выражении. И, как мы узнали из сегодняшнего отчета, выручка от продаж iPhone выросла на 17% и составила рекордные 65 миллиардов долларов. Теперь же можно узнать, сколько Apple продала iPhone в штуках.

По подсчетам IDC, в последнем квартале 2020 года Apple реализовала 90,1 млн смартфонов iPhone — на 22,2% больше, чем год назад — и заняла первое место с долей рынка 23,4%.

На втором месте находится Samsung с долей рынка 19,1%, которая нарастила поставки смартфонов с 69,5 миллиона до 73,9 миллиона штук. Следом идут Xiaomi, Oppo и Huawei. Последняя — единственная в первой пятерке крупнейших производителей, показавшая спад продаж, причем на целых 42,4%. Объем рынка смартфонов в четвертом квартале 2020 года IDC оценивает в 385,9 млн штук — на 4,3% больше, чем годов ранее.

Оценка Counterpoint Research несколько отличается — по первым четырем местам полное совпадение c IDC, но обладатель пятого места другой. Согласно подсчетам Counterpoint Research, в минувшем квартале Huawei вылетела из первой пятерки крупнейших производителей. Ухудшение положения Huawei, которая по-прежнему находится под санкциями США, было вполне ожидаемым, так что эти данные не удивляют. В то же время Counterpoint Research оценивает суммарные поставки смартфонов в последнем квартале 2020 года в 395,9 миллиона единиц против 401,1 миллиона в аналогичном периоде 2019 года.

Данные о мировых поставках смартфонов в четвертом квартале 2020 года. Источник: Counterpoint ResearchАналитики из IDC оценивают годовой объем поставок в 1,292 миллиарда единиц — на 5,9 меньше, чем в 2019 году. Лидером по итогам 2020 года по-прежнему остается Samsung с долей рынка 20,6% — в то же время поставки сократились с 295,8 млн до 266,7 млн штук. Второе место занимает Apple с долей 15,9%, что соответствует поставкам в 206,1 миллиона против 191 миллиона в 2019 году. По итогам года спад наблюдается только у Huawei — на 21,5% (189 миллионов штук), но китайскому гиганту удалось остаться в тройке. Следом идут Xiaomi и Vivo.

По подсчетам Counterpoint Research, в 2020 году мировые поставки смартфонов составили 1,332 миллиарда против 1,479 миллиарда в 2019 году. И опять-таки по первым четырем местам полное совпадение с IDC, но на пятое Counterpoint Research поставили не Vivo, а родственную Oppo.