Apple возобновила продажи Watch Series 9 и Ultra 2, но без функции мониторинга кислорода в крови

Как и предполагалось, Apple вынуждена была отказаться от функции определения уровня кислорода в крови, чтобы снова иметь возможность продавать умные часы Apple Watch Series 9 и Watch Ultra 2 в США. Компании не удалось убедить суд разрешить ей продолжать продажу этих моделей, пока она обжалует решение Комиссии по международной торговле США (ITC).

Напомним, продолжающийся патентный спор между компаниями Apple и Masimo привел к тому, что ITC запретила импортировать и продавать в США модели Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra Series 2. Комиссия постановила, что сенсор определения уровня кислорода в крови, используемый в обоих этих устройствах Apple Watch, нарушает патенты Masimo.

В результате в конце 2023 года Apple приостановила продажи этих моделей в США. Однако компания подала апелляцию и добилась временной приостановки запрета. Apple временно разрешили продавать Watch Series 9 и Watch Ultra 2. Теперь апелляционный суд отменил мораторий и обязал Apple снова прекратить продажу обеих моделей к 00:00 19 января по Киевскому времени.

На выручку Apple пришла Таможенная и пограничная служба США, которая решила, что обновленная версия часов без функции пульсоксиметрии выходит за рамки постановления ITC. Таким образом, в ожидании апелляции Apple предлагает потребителям в США версии Apple Watch Series 9 и Apple Watch Ultra 2 без функции определения кислорода в крови. Компания также пояснила, что «это не повлияет на ранее приобретенные устройства Apple Watch, которые включают функцию определения кислорода в крови».

В модифицированных часах по-прежнему будет установлено приложение для мониторинга крови, но при нажатии на него появится сообщение о том, что оно больше не доступно. В этом сообщении предлагается зайти в приложение «Здоровье» на iPhone, чтобы узнать подробности.

Источник: Engadget