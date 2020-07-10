Apple выпустила публичные бета-версии новых iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, WatchOS 7 и macOS Big Sur

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С 9 июля Apple в рамках программы бета-тестирования открыла доступ к новейшим версиям ОС для своих устройств — iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, WatchOS 7 и macOS Big Sur. До этого момента велось бета-тестирование среди разработчиков, а теперь новые версии с массой новшеств могут опробовать энтузиасты среди обычных пользователей.

Загрузить их могут все зарегистрированные участники программы бета-тестирования Apple c совместимыми устройствами на сайте beta.apple.com. К слову, владельцы часов Apple Watch в этом году впервые могут поучаствовать в публичном бета-тесте.

Надо ли говорить, что тестовые сборки стоит устанавливать только на свой страх и риск, поскольку вероятность ошибок, проблем с производительностью и разного рода недоработок в них очень велика. Собственно, цель бета-тестирования как раз в том, чтобы выявить и исправить все недочеты.

Все новые платформы были анонсированы 22 июня в рамках конференции для разработчиков WWDC 2020, а релиз финальных версий ожидается осенью.

В iOS 14 появились полноценные настраиваемые виджеты на домашнем экране и возможность объединять приложения в «галереи», библиотека приложений App Library с функцией автоматической сортировки приложений по папкам и каталогам, общесистемная поддержка режима картинка в картинке для одновременного воспроизведения видео и запуска приложений, компактный интерфейс звонков (они больше не перекрывают весь экран), а также App Clips — отдельные функциональные части приложений в виде карточек, которые быстро запускаются без необходимости полной установки приложения целиком.

Наушники AirPods теперь умеют автоматически переключаться между устройствами Apple, а в AirPods Pro появилась поддержка пространственного звука. Она отслеживает в пространстве движения головы и устройства для усиления эффекта присутствия.

Обновление iPadOS 14 приносит все новшества iOS 14, а также несколько дополнительных — дизайн интерфейса приложений переделан под большой экран планшета, а также добавились новые функции, связанные со стилусом Apple Pencil (поддерживается рукописный ввод в поисковой строке или заметках).

watchOS 7 добавляет больше циферблатов, возможность делиться кастомизированными циферблатами, трекинг сна и таймер мытья рук.

macOS Big Sur визуально породнилась с iOS и iPadOS, система получит новые иконки, обновление элементов управления, обновленные звуки, новый центр управления с быстрыми настройками, а также новое меню оповещений. В новой macOS также переработали несколько приложений, установленных по умолчанию — «Карты», «Сообщения» и браузер Safari.

Подробнее обо всех новшествах можно узнать на сайте Apple, а также из анонсов на нашем сайте — iOS 14, iPadOS 14, tvOS 14, WatchOS 7 и macOS Big Sur.

Источник: Apple