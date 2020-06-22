Анонсирована watchOS 7: отслеживание сна и мытья рук, настраиваемые циферблаты, новое приложение Fitness





Вместе с iOS 14 и iPadOS 14 компания Apple также анонсировала и новую версию операционной системы для своих умных часов – watchOS 7. Обновление станет доступно этой осеню для умных часов Apple Watch Series 3 и новее. Также для работы с новой версией операционной системы потребуется быть владельцем смартфона iPhone 6S или новее с установленной версией iOS 14.

В watchOS 7 появилась функция отслеживания сна. Пользователи смогут настраивать вибрационные сигналы для времени отслеживания ко сну и будильника. Также это значит, что заряжать часы предстоит на протяжении дня или вечером. Также в операционной системе появился новый режим Wind Down, который будет работать в паре с iPhone. Он подразумевает использование ряда ярлыков для приглушения уведомлений, работы со списком воспроизведения Apple Music, активации приложения для медитации, такого как Calm, и активации заранее заготовленных настроек умного дома через приложение Home.

Вместе с тем, Apple добавила новые экранные виджеты для Apple Watch. Теперь разработчики смогут реализовать более сложные и насыщенные комбинации таких виджетов (более одного для каждого приложения на одном электронном циферблате). В свою очередь, пользователи смогут самостоятельно создавать более детальные индивидуальные циферблаты. Кроме того, появится возможность делиться циферблатами с другими пользователями с помощью функции Face Sharing. Они также могут появиться в магазине приложений для Apple Watch в виде курируемых варианты циферблатов.

В watchOS 7 компания Apple решила отказаться от названия Activity, все функции отслеживания физической активности теперь сгруппированы в новом приложении Fitness. Кроме того, новая версия ОС теперь поддерживает направления езды на велосипеде и способна отслеживать физическую активность при танцевальных тренировках.

Ещё одна новая функция стала следствием текущей пандемии коронавирусной инфекции в мире. В watchOS 7 реализована система обнаружения мытья рук, она распознаёт соответствующие движения рук и звук льющейся воды. При этом активируется обратный отсчёт, чтобы сообщить пользователю оптимальную длительность мытья рук в соответствии с рекомендациями медицинских организаций. По истечении нужного количества времени часы передадут пользователю звуковое и тактильное уведомление, сообщив тем самым, когда следует остановиться.

Источник: The Verge