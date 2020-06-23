Apple TV 4K наконец сможет транслировать видео с YouTube в разрешении 4K





Телевизионная приставка Apple TV 4K, несмотря на наличие в названии слова 4K, не всегда позволяет работать с контентом в столь высоком разрешении. В частности, устройство не позволяет выводить поток с YouTube в разрешении выше Full HD. Однако ситуация изменится с выходом обновления tvOS 14.

Во время проведения конференции WWDC 2020 компания Apple скромно упомянула, что новая версия tvOS 14 позволит воспроизводить видео с YouTube в «полном 4K». Пока нет сведений о том, что именно стало причиной внедрения такой поддержки. Компании Apple и Google пока не прокомментировали эту ситуацию более подробно. Можно лишь предположить, что разрешить трансляцию в «полном 4K» удалось благодаря смене форматов видео.

На протяжении многих лет сервис YouTube предпочитал транслировать видео в разрешении 4K с помощью своего открытого кодека VP9. Многие производители устройств обеспечили его поддержку, но Apple отказалась от использования этого формата в пользу технологии HEVC. Таким образом, Поддержка YouTube-видео в разрешении 4K на Apple TV 4K потребует от одной стороны использования технологии видео другой компании. Пока что нет сведений о том, кто из технологических гигантов в конце концов пошёл на уступки.

Источник: Engadget