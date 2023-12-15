Apple снимает научно-фантастический сериал «Murderbot‎» с Александром Скарсгардом — адаптацию «Дневников Киллербота» Марты Уэллс

Дать премьеры еще нет, однако известно, что научно-фантастический сериал будет состоять из 10 эпизодов.

Главную роль в «Murderbot‎» сыграет Александр Скарсгард — шведский актер и лауреат премии «Эмми», известный по сериалам «Большая маленькая ложь» и «Наследники».

Крис и Пол Вайтц («Американский пирог», «Мой мальчик») — шоураннеры, а Дэвид С. Гойер, управляющий экранизацией «Основания» Айзека Азимова, станет одним из исполнительных продюсеров.

Сериал адаптирует серию романов Марты Уэллс «Дневники Киллербота» и будет рассказывать об андроиде, которого ужасают человеческие эмоции, но «привлекают уязвимые клиенты». Бот получает опасное задание и должен скрыть свои желания, которые заключаются в том, чтобы «остаться в одиночестве, смотреть футуристические мыльные оперы и выяснять свое место во Вселенной».

Между тем другой научно-фантастический триллер Constellation / «Созвездие» с Нуми Рапас и Джонатаном Бэнксом дебютирует на Apple TV+ 21 февраля. В последнее время стриминг предлагал достойную научную фантастику для зрителя — вспомните «Вторжение‎» и «Укрытие» — и, похоже, продолжает свою стратегию. Ранее сервис также продлил текущую эпопею «Основание» на третий сезон.