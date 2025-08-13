banner
ARM представила NSS — технологию нейронного масштабирования разрешения для слабых устройств

Технологию нейронного суперсемплинга ARM будут интегрировать в процессоры с 2026 года. NSS ближе к AMD FSR4, поскольку для ее работы нужен вычислитель искусственного интеллекта.

ARM представила результат своей длительной работы над созданием технологии масштабирования разрешения для маломощных устройств. Ранее в этом году компания анонсировала ARM Accuracy Super Resolution (ASR), основанную на AMD FidelityFX Super Resolution 2.0. Новая нейронная технология развивает ее благодаря ускорению на базе искусственного интеллекта.

Со следующего года в новые чипы ARM начнут интегрировать ускорители NPU, которые будут обеспечивать более 10 TOPS/Вт для нейронных нагрузок. NSS заменяет многие фиксированные алгоритмы суперсемплинга легкой моделью искусственного интеллекта. Она способна масштабировать изображение с 540p до 1080p примерно за 4 мс на кадр, уменьшая нагрузку на графический процессор до 50% по сравнению с нативным рендерингом.

NSS базируется на ASR, который уже используется в таких играх, как Fortnite и Infinity Nikki. Новая технология улучшает четкость изображения, стабильность и обработку теней, мелкой геометрии и эффектов частиц. NSS работает на графическом процессоре с общей памятью, использует квантование INT8 накопления данных через обучение, исправление и целевую пиксельную фильтрацию без реактивных масок.

Разработчикам доступен пакет Neural Graphics Development Kit, который включает плагин для Unreal Engine, эмуляцию Vulkan, инструменты профилирования, открытые модели на GitHub и Hugging Face, а также расширение машинного обучения Arm для Vulkan. Такие партнеры, как Epic Games, Tencent, NetEase, Sumo Digital и Enduring Games, уже работают с ним.

Источники: ARM, VideoCards

