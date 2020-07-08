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«Атомные» процессоры Intel Gemini Lake готовятся уйти на покой

«Атомные» процессоры Intel Gemini Lake готовятся уйти на покой

«Атомные» процессоры Intel Gemini Lake готовятся уйти на покой


Жизненный цикл мобильных процессоров Intel Gemini Lake подходит к концу. Чипмейкер опубликовал на своем сайте очередное уведомление об изменениях (Product Change Notification, PCN) за номером 117653-00, в котором говорится о снятии с производства соответствущих энергоэффективных моделей на архитектуре Goldmont Plus.

Представленные в конце 2017 года 14-нм SoC Gemini Lake с TDP от 6 до 10 Вт были идеологическими наследниками Atom. Они применялись в мобильных и компактных настольных системах начального уровня. Еще в конце прошлого года Intel выпустила ускоренные Gemini Lake Refresh. Они базируются на старой микроархитектуре Goldmont Plus и выполнены по нормам техпроцесса 14 нм, а незначительный прирост быстродействия достигнут за счет повышения рабочих частот. Кроме того, в конце прошлого года Intel представила новую энергоэффективную микроархитектуру Tremont, которая уже используется в однокристальных системах Lakefield. Будущие 10-нм чипы семейства Snow Ridge тоже должны использовать x86-ядра Tremont.

Последняя партия процессоров Celeron N4000C, Pentium Silver J5005 и Pentium Silver N5000 будет отгружена 2 апреля следующего года, а модели Celeron J4005, Celeron J4105, Celeron J4115, Celeron N4000 и Celeron N4100 уйдут в закат 9 июля 2021 года. Заказы на все перечисленные процессоры будут принимаются до 9 октября текущего года. Как обычно, полностью чипы канут в лету только после исчерпания складских запасов. То есть, еще минимум пару лет они продержатся.

Источник: IntelIntel и Intel

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