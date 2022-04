NFT первого твита Джека Дорси, купленный год назад за $2,9 млн, выставили на продажу по цене $48,2 млн

В конце марта прошлого года глава Twitter Джек Дорси продал свой первый твит как NFT-токен за $2,9 млн. Покупателем стал генеральный директор малазийского стартапа Bridge Oracle Сина Эстави, предложивший наиболее высокую ставку. Но теперь Эстави решил перепродать этот актив с большой наценкой.

I decided to sell this NFT ( the world's first ever tweet ) and donate 50% of the proceeds ( $25 million or more ) to the charity @GiveDirectly ‌‌‌‌‌‌ 🖇 https://t.co/cnv5rtAEBQ pic.twitter.com/yiaZjJt1p0

Он выставил NFT-токен первого твита Джека Дорси на продажу на площадке OpenSea. Стартовая цена лота составляет 14 969 ETH (около $48,2 млн по курсу на момент подготовки материала). Таким образом, если удастся продать NFT даже по стартовой цене, прибыльность инвестиции достигнет 16,6-кратного значения. И после передачи половины суммы на благотворительность Сина Эстави всё равно останется в большом плюсе.

Отметим, сам Джек Дорси передал на благотворительность всю сумму, полученную от продажи NFT. Дорси поинтересовался у Эстави, почему тот не последует его примеру. На что Сина Эстави ответил, что вторую половину выручки он планировал направить на поддержку блокчейн-проектов, но готов прислушаться к мнению Дорси и передать на благотворительность все вырученные средства.

I don't want the rest for myself; I'd prefer to use the rest to support blockchain projects ( @bridge_oracle ) and help my people, but your suggestion is valuable to me. If you like, I would donate 100% of it to charity if you let me know. 🤔🤝

— Estavi (@sinaEstavi) April 7, 2022