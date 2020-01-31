Avast закрыл дочернюю компанию Jumpshot, которая собирала и продавала данные пользователей

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Всего несколько дней спустя после публикации совместного расследования изданий Motherboard и PCMag о том, что популярный антивирус Avast собирает данные своих пользователей и продаёт их рекламодателям, производитель антивирусного ПО объявил о закрытии дочерней компании Jumpshot, через которую всё это осуществлялось.

В своём блоге генеральный директор Avast Ондрей Влчек (Ondrej Vlcek) сообщил, что компания прекращает деятельность Jumpshot по сбору данных, и это решение вступает в силу немедленно.

«Защита пользователей является главным приоритетом Avast, который должен быть во всём, что мы делаем. Всё остальное – недопустимо. Поэтому я вместе с советом директоров решили прекратить сбор данных Jumpshot и свернуть все операции компании», – написал Ондрей Влчек.

Компания Jumpshot утверждала, что располагает данными со 100 млн устройств, и в число её клиентов входили крупнейшие мировые компании, включая Google, Yelp, Microsoft и Pepsi. Jumpshot предлагала разные услуги по сбору данных, в том числе и пакет «All Clicks Feed», который предусматривал отслеживание всех кликов пользователей в пределах определённого домена (например, Amazon.com). В расследовании говорилось, что клиенты Jumpshot платили компании миллионы долларов за сбор данных.

Несмотря на прекращение деятельности Jumpshot, глава Avast в своём сообщении подчеркнул, что она действовала как независимая компания. Он также добавил, что Avast и Jumpshot работали в рамках закона и полностью соблюдали GDPR.

Источник: The Verge