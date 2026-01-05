Новости Кино 05.01.2026 comment views icon

"Аватар 3" официально стал фильмом-миллиардером — четвертым в карьере Джеймса Кэмерона

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Аватар 3" офіційно став фільмом-мільярдером – четвертим в карʼєрі Джеймса Кемерона

За 18 дней проката «Аватар: Огонь и пепел» заработал кассу в $1 млрд — немного медленнее предшественников, но миллиард есть миллиард.

К примеру, оригинальный «Аватар» 2009 года преодолел эту отметку за 17 дней, тогда как «Путь воды» 2022-го — за 14. Итоговые сборы составили $2,9 млрд и $2,3 млрд соответственно. Достижение третьей части сделало Джеймса Кэмерона единственным в мире режиссером, снявшим аж четыре фильма-миллиардера, кроме историй о Пандоре в этот перечень входит «Титаник». «Аватар» также стал первой трилогией в истории кино с кассой в более чем $6 млрд.

Опять же большую роль в кассе «Огня и пепла» сыграл международный прокат, который принес $777,1 млн, на «домашнем» — $306 млн. Производственный бюджет не разглашают, но по слухам он превысил $400 млн. Хватит ли третьему «Аватару» сил достичь $2 млрд в прокате — большой вопрос. Кэмерон ранее говорил, что завершит франшизу, если тот не заработает достаточно денег.

«Аватар: Огонь и пепел» стал третьим релизом Disney в 2025 году, который преодолел отметку в $1 млрд — после «Лило и Стич» и «Зоотрополиса». В целом «мышиная» компания заработала в этом году $6,58 млрд с кинотеатров, впрочем, на ней так же остаются несколько крупнейших провалов года, включая «Белоснежку».

Даты выхода сиквелов «Аватар 4» и «Аватар 5» уже обнародованы — 21 декабря 2029 года и 19 декабря 2031 года. Это несмотря на то, что студия еще не дала на них «зеленого» света». Между тем Кэмерон пересмотрел свои взгляды на ИИ и не против испытать технологию, чтобы выпускать новые «Аватары» быстрее». В случае отмены последующих фильмов франшизы режиссер обещал завершить историю Пандоры в книге или же провести пресс-конференцию, где обнародует сюжет.

Рецензия на фильм «Аватар: Огонь и пепел» / Avatar: Fire and Ash

Источник: Variety, IGN

