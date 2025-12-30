Крупнейшие кинопровалы 2025 года: "Белоснежка", "Арес" и компания принесли студиям убытки на $900 млн

Несмотря на то, что Disney стала первой и единственной студией, которая заработала более $5 млрд в 2025-м (шесть из с учетом кассы «Аватар 3»), самый большой кинопровал года тоже принадлежит ей — фильм «Белоснежка», принесший убытки в более чем $200 млн.

Изначально лента с Рэйчел Зеглер была окутана спорами, а среди причин можно называть бесчисленное количество — от провальных «цифровых» гномов до высказываний главной актрисы на фоне многочисленных задержек и усталости от постоянных римейков, сиквелов и приквелов, потребность в которых не всегда есть. Впрочем, «Белоснежка» — не единственная из новых релизов, которые принесли убытки своим студиям, хотя и справедливо возглавила «топ» кинопровалов года, которые любезно собрал сайт World of Reel. Их всего десять: некоторые цифры приблизительные, так как студии часто скрывают данные о бюджете, но предварительно общие финансовые потери достигают $900 млн.

1. Белоснежка — ориентировочные убытки ~$200 млн

Во время производства фильм превысил свой изначально запланированный бюджет в $180 млн — в значительной степени из-за многочисленных пересъемок и переделок. По некоторым оценкам, окончательная стоимость производства достигла $350 млн, хотя Disney настаивает на $270 млн. Если пользоваться официальными цифрами в сочетании с примерно $205 млн кассы, «Белоснежка» заслуженно становится крупнейшим финансовым провалом года. И это еще без учета маркетинга.

2. Трон: Арес — ориентировочные убытки ~$132+ млн

Согласно Deadline, фильм стоил $220 млн, а не $170 млн, о которых изначально сообщала студия. В любом случае скромные $142 млн мировых сборов не спасают «Арес» от убытков.

Если вернуться к производству, то процесс изначально был проблематичным. Disney отклонила сценарий Джеза Баттерворта («Аутсайдеры»), предложенный режиссером Йоахимом Реннингом, и взамен взяла работу Джесси Вигутова. В результате студия обратилась к Билли Рэю для переработки сценария, который привел за собой месяц пересъемок. Уже первые рецензии все расставили по местам: как раз сценарий «Ареса» подвергся наибольшей критике наряду с похвалой за достойный визуал.

3. Бегущий человек — ориентировочные убытки $100+ млн

Еще одна высокобюджетная «бомба» ($110 млн на производство). Paramount явно считала, что Глен Пауэлл может запустить фильм только благодаря узнаваемости своего имени, но что-то пошло не так. Маркетинг был слабым и сарафанное радио не сработало. Возможно, шестая по счету экранизация Кинга в 2025 году немного утомила зрителей.

4. После охоты — ориентировочные убытки ~$90+ млн

Триллер Луки Гуаданьино со звездным дуэтом Джулии Робертс и Эндрю Гарфилда является главным претендентом на звание катастрофы года: бюджет $80 млн и сборы $9 млн по всему миру. Что тут добавить? Разве что оценки критиков, которые вполне соответствуют финансовым показателям: 38% на Rotten Tomatoes.

5. Элио — ориентировочные убытки ~$100+ млн

Оригинальный научно-фантастический мультфильм Pixar не отличался вниманием среди зрителей и завершил прокат слишком скромно — $154 млн при до конца непонятном бюджете. Официальное предложение Disney оценивало расходы в $150 млн, однако источники в отрасли называют цифру в $250 млн.

Следует упомянуть здесь переделки, произошедшие после ухода оригинального режиссера Адриана Молины, которые среди прочего убрали первоначальную версию квир-персонажа.

6. Микки 17 — ориентировочные убытки ~$80 млн

Научно-фантастический фильм Пона Джун Хо, экранизировавший роман Эдварда Эштона, получил зеленый свет еще от предыдущего руководителя студии Warner Bros. Тоби Эммериха с бюджетом в $118 млн, а когда проект начинал производство пришли его «заменители» Майкл Де Лука и Пэм Абди.

В дальнейшем «Микки 17» столкнулся с задержками, пересъемками и соответственно увеличением бюджета. Уже на второй уик-энд проката продажи билетов обвалились на 60%, а Warner Bros. объявила цифровой релиз через 18 дней после старта ленты в кинотеатрах, без особой веры в успех.

7. Крушащая машина — ориентировочные убытки ~$40+ млн

Артхаусная работа Дуэйна Джонсона собрала всего $21 млн при заявленном бюджете в более чем $50 млн. Несмотря на то, что Скалу расхвалили за роль проблемного бойца ММА Марка Керра, фильм не смог заинтересовать зрителя. Возможно, фанам актера на этот раз не хватило джунглей или авто.

8. Мудрые парни — ориентировочные убытки ~$50+ млн

Барри Левинсон каким-то образом получил $50 млн на свой гангстерский фильм «Мудрые парни» и привлек Роберта де Ниро. Несмотря на то, что проект называют «любимчиком» босса Warner Bros. Дэвида Заслава, его мировой прокат завершился неутешительными $10 млн.

9. Большое смелое красивое путешествие — ориентировочные убытки $35+ млн

Романтическое фэнтези от Sony собрало около $20 млн при чистом бюджете производства в $45 млн. Фильм имел рейтинг R, что усложняет успех, даже несмотря на то, что главные роли сыграли Марго Робби и Колин Фаррелл.

10. Поцелуй Женщины-паука — ориентировочные убытки ~$35+ млн

Несмотря на присутствие Дженнифер Лопес, этот мюзикл стал заметным разочарованием в прокате. С зарегистрированным бюджетом производства около $30 млн, он собрал лишь $2 млн в мировом прокате, что привело к значительным коммерческим убыткам для спонсоров. «Оскароносный» ажиотаж, возникший после премьеры на «Сандэнсе», развеялся через несколько месяцев.

