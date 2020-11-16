Бета-тестеры поделились впечатлениями от Starlink — скорость до 175 Мбит/с, несмотря на снегопады, ветер и минусовые температуры





Пользователи Reddit поделились впечатлениями от спутникового интернета Starlink, который пока все еще находится на этапе закрытого бета-тестирования — бета-тестеры восторгаются, что высокоскоростной интернет от Илона Маска стабильно работает невзирая на плохую погоду — сильный ветер, минусовую температуру и снегопады.

Напомним, закрытый бета-тест Starlink стартовал 27 октября и сейчас он ограничен северной частью США и южной частью Канады, включая сельские районы штата Вашингтон. Сейчас интернет Starlink доступен избранным пользователям в США и Канаде, получившим приглашением на участие в бета-тесте. Комплект оборудования (фазированная антенная решетка, крепления и Wi-Fi маршрутизатор) стоит $499, а абонентская плата за услугу — $99 в месяц. Установка оборудования и настройка максимально проста и сейчас занимает 5 минут, но компания обещает сократить это время до 3 минут. Сколько человек участвует в бета-тесте, неизвестно, но заявки отправили 700 тысяч человек.

На этапе бета-тестирования SpaceX заявляла скорость от 50 Мбит/сек до 150 Мбит/сек при задержках от 20 до 40 мс, предупреждая о возможных перебоях. На деле же скорость оказалась даже выше. По крайней мере, если судить по отзывам первых пользователей.

Один из бета-тестеров Starlink, проживающий на севере США, рассказал изданию BI, что скорость загрузки выше при более низких температурах. Он утверждает, что при температуре 12 градусов по Фаренгейту (минус 11 по Цельсию), средняя скорость загрузки достигала 175 Мбит/с, а в менее холодную погоду опускалась до 150-160 Мбит/с.

Подавляющее большинство пользователей сообщества Reddit Starlink, которые поделились результатами тестов в ноябре, сообщают о скоростях загрузки выше 150 Мбит/с. Текущий рекорд — 208,63 Мбит/с, зафиксированный в Сиэтле.

По словам бета-тестеров Starlink, ни средний снегопад, ни высокая влажность, ни снег, который падает на терминал и тает на его поверхности, никак не сказываются на работе услуги.

В то же время пользователь на севере США, оставивший терминал на улице в снежную бурю (за час выпало семь сантиметров снега, а скорость ветра достигала 80 км/ч) сообщил о снижении скорости скачивания до 20-30 Мбит/с и скорости выгрузки — до 3-4 Мбит/с.

В Украине средняя скорость скачивания с фиксированным ШПД составляет 40 Мбит/с, средняя скорость отдачи — 37 Мбит/с, а средний показатель задержки — 37 мс (данные исследования nPerf по итогам 2019 года). Если же говорить о мобильном интернете, то средняя скорость скачивания в зависимости от оператора варьируется от 13,79 Мбит/с (lifecell) до 19,04 Мбит/с (Vodafone), выгрузки — 7,88-8,93 Мбит/с, а задержки — на уровне 50 мс (данные исследования nPerf за первое полугодие 2020-го).