Без суда и следствия. Некоторые авиакомпании без разбора запрещают провоз ноутбуков Apple MacBook Pro





В июне Apple отозвала партию 15-дюймовых MacBook Pro, реализованную в период с сентября 2015 года по февраль 2017 года, из-за угрозы возгорания батареи, а спустя полтора месяца федеральное управление гражданской авиации США (FAA) на всякий случай ввело запрет на перевозку в самолетах этих потенциально опасных экземпляров. Несмотря на то, что рекомендация FAA не является обязательной для американских авиакомпаний, некоторые восприняли потенциальную угрозу настолько серьезно, что решили не мелочиться и ввести полный запрет на провоз ноутбуков MacBook Pro вне зависимости от наличия возможной проблемы с аккумулятором. Издание Bloomberg рассказало о нескольких случаях, когда пассажирам с ноутбуками MacBook Pro отказывали в посадке на рейс.

В частности, Virgin Australia ввела запрет на перевозку MacBook в зарегистрированном багаже. В примечаниях к разделу «Опасные грузы» на официальном сайте авиакомпании черным по белому говорится, что все «Apple MacBook» можно перевозить только в ручной клади.

Подобное решение выглядит очень странным, учитывая, что проблема затрагивает только некоторое количество 15-дюймовых MacBook Pro из конкретной партии, тогда как другие MacBook подобных проблем с перегревом не испытывают. С другой стороны, Virgin Australia разрешает брать MacBook на борт в ручной клади и пользоваться во время перелета.

А вот Qantas Airways пошла еще дальше и наложить еще более жесткий запрет. Она не только запрещает провозить 15-дюймовые MacBook Pro в зарегистрированном багаже, но и пользоваться ими во время перелета.

«В связи с объявлений об отзыве, выпущенным Apple, все 15-дюймовые Apple MacBook Pro должны перевозиться в ручной клади и находится в выключенном состоянии до дальнейших уведомлений», — сказал ZDNet представитель Qantas.

Понятно, что Quantas и другим, визуально непросто отличить 15-дюймовый MacBook Pro 2015 года от других моделей и еще сложнее распознать конкретную модель, подлежащую отзыву. Для этого необходимо сначала узнать серийный номер устройства (он есть на корпусе устройства или в меню Apple на компьютере), а затем проверить его на специальной сервисной странице сайта Apple. Но освободить от ограничений MacBook Pro с панелью Touch Bar 2016 года выпуска и позднее, которые не опасны и имеют ряд очевидных визуальных отличий, они вполне могли.

Источник: The Verge