Близится выход еще двух новых планшетов Apple iPad





Судя по всему, линейка планшетов Apple iPad вскоре прирастет еще двумя новыми моделями. По крайней мере, на это указывают сертификационные данные регулятора EЭC (Евразийской экономической комиссии). Речь идет о планшетах, которые проходят под модельными номерами A2200 и A2232.

Сейчас в линейку планшетов Apple iPad входят iPad mini (5 gen), iPad, iPad Air, а также модели iPad Pro с экранами диагональю 11 и 12,9 дюйма. Эти две новые модели с номерами A2200 и A2232 дополняют список из пяти других (A2197, A2228, A2068, A2198 и A2230), которые пополнили базу EЭC в начале этого года. Согласно документации регулятора, все они будут поставляться на рынок под управлением ОС iPadOS 13. Таким образом, можно с уверенностью говорить о том, что их официальный анонс состоится этой осенью.

К сожалению, характеристики на сайте ЕЭК не публикуются, так что сложно сказать, какие именно модели скрываются за этими номерами. Но можно вспомнить циркулирующие с начала года слухи о 10,2-дюймовом iPad седьмого поколения и новом iPad с экраном диагональю 10,5 дюйма на замену iPad 9.7.

Источник: AppleInsider