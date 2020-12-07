Bloomberg: Apple разрабатывает 32-ядерный ARM-процессор и собственную дискретную графику для настольных ПК Mac





В публикации от 7 декабря авторитетный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман рассказал о новых высокопроизводительных ARM-процессорах Apple M1 для будущих компьютеров Mac.

В прошлом месяце Apple вывела на рынок 13-дюймовые ноутбуки MacBook Air (M1) и MacBook Pro (M1), а также мини-ПК Mac Mini (M1) на собственных ARM-процессорах M1, чьё появление ознаменовало новый этап в развитии Mac. Первенец серии M1, как известно, выпускается по 5-нм техпроцессу TSMC и насчитывает восемь ARM-ядер (четыре высокопроизводительных FireStorm и четыре энергоэффективных IceStorm), графику с восьмью ядрами (128 исполнительных блоков), модуль Neural Engine, контроллеры ОЗУ LPDDR4X-4266 и различные интерфейсы. Как оказалось, чип получился весьма удачным и вполне способен тягаться не только с энергоэффективными Intel Core 11-го поколения (Tiger Lake), но и с более производительными моделями Core i9, использующимися в 16-дюймовом MacBook Pro конца 2019 года. Еще на ноябрьской презентации Apple особо подчеркивала, что архитектура процессоров M1 легко масштабируется. И еще тогда было понятно, что выпуск более производительных версий M1 — лишь вопрос времени, причем не столь отдаленного, учитывая планы производителя завершить переход к 2022 году.

Марк Гурман известен тесными связями с источниками в Apple, и в прошлом он не раз предоставлял нам достоверную информацию. Так вот в свежем отчете он пишет, что Apple разрабатывает несколько новых чипов M1 разных конфигураций, включая высокопроизводительный вариант с 32-ядерным CPU для настольных ПК, который сможет конкурировать с x86-совместимыми настольными чипами Intel. Этот таинственный чип ляжет в основу новых iMac (начало 2021 года) и профессионального настольного ПК Mac Pro (конец 2021 года) в корпусе вдвое меньше объема.

Журналист Bloomberg также упоминает вариант M1 с 16-ядерным CPU для будущего 16-дюймового MacBook Pro, и отмечает, что одновременно с наращиванием ядер CPU в будущих SoC инженеры Apple планируют увеличить число вычислительных блоков встроенного GPU — с нынешних 7-8 до 16 и 32 соответственно. Также планы Apple на конец 2021 — начало 2022 года включают выпуск собственной высокопроизводительной дискретной графики с 64 и 128 вычислительными блоками, которая якобы будет в несколько раз быстрее GPU NVIDIA и AMD, использующихся в нынешних моделях Mac.

К слову, ранее Bloomberg также сообщал о 12-ядерном CPU Apple, который пока не был представлен официально.

Если все действительно окажется так, то в будущем нас, скорее всего, ждет глобальное перестроение ландшафта рынка ПК.