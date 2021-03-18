Bloomberg: новые iPad Pro выйдут уже в апреле, а 12,9-дюймовая версия может получить экран Mini LED

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Как сообщает Bloomberg, Apple готовит несколько новых моделей планшетов iPad, в том числе iPad Pro, которые ожидаются уже в апреле, новый iPad mini с увеличенным экраном и обновленный базовый iPad.

Ожидается, что внешне новые iPad Pro не будут отличаться от нынешних моделей iPad Pro 11 и 12.9 4-поколения, вышедших в марте 2020 года, но получат новый процессор, сопоставимый по возможностям с M1, использующимся в новейших MacBook Air. Обе модели также могут получить улучшенные камеры.

По данным Bloomberg, 12,9-дюймовый iPad Pro может получить экран Mini LED — сейчас панели такого типа используются в новейших телевизорах. Это эволюционное развитие уже хорошо знакомой технологии LED — за счет большего числа светодиодов меньшего размера обеспечивается более высокая контрастность по сравнению с нынешними моделями телевизоров, ограниченных парой сотней зон затемнения.

Известный аналитик Мин-Чи Куо предсказывал переход на дисплеи mini LED в iPad Pro и MacBook Pro еще в одном из прогнозов 2019 года, а относительно недавно он утверждал, что первыми на экраны Mini-LED компания Apple переведет как раз планшеты iPad Pro. То есть, пока все сходится.

Bloomberg также сообщает, что Apple тестировала новые iPad Pro с интерфейсом Thunderbolt.

Помимо новых iPad Pro, Apple также готовит обновленный iPad mini с более крупным экраном. Насколько он будет крупнее текущего 7,9-дюймового iPad mini, не уточняется. В последний раз Apple обновляла iPad mini в 2019 году спустя четыре года после выхода предшественника в 2015 года. Новый iPad mini может выйти уже в этом году.

Apple также планирует обновить базовую модель iPad в этом году — она получит новый дизайн, станет еще тоньше и легче. В последний раз Apple обновляла базовый iPad в сентябре 2020 года.

По данным инсайдеров, 23 марта Apple проведет традиционную весеннюю презентацию. В числе вероятных анонсов — новые iPad Pro и умные GPS-маячки AirTag, которые ждали еще в 2020-м году. До недавнего момента AirPods 3 также находились в списке вероятных мартовских анонсов, но буквально на днях Мин-Чи Куо сообщил, что Apple сдвинула релиз AirPods 3 на третий квартал 2021 года.

2020-й выдался очень продуктивным для компании Apple — купертиновский гигант представил целых 19 новых устройств.