Bloomberg: Sony сделает крупный анонс по PS5 в конце этого месяца





Кроме запланированного на 6 августа следующего мероприятия State of Play, где точно не будет никаких крупных анонсов по PS5 (покажут только игры сторонних разработчиков и инди-студий), в этом месяце Sony наметила еще одно мероприятие, на котором и должны объявить о чем-то важном, связанном с PS5. Об этом со ссылкой на близкий к команде PlayStation источник сообщило издание Bloomberg.

Напомним, саму консоль и линейку аксессуаров к ней Sony показала на июньской крупной презентации стартовой линейки игр PS5. Еще раньше Sony показала новый геймпад DualSense и раскрыла некоторые характеристики и возможности PS5 (1, 2 и 3). Буквально вчера в рамках очередной фазы анонса Sony рассказала, какая периферия от PS4 будет работать на PS5, огорчив поклонников новостью о, что DualShock 4 не будет работать с играми для PS5. Пока неизвестными остаются подробности о цене и сроках начала продаж. И хотя источник прямо не говорит, что именно эти детали раскроют на презентации, больше Sony нечего анонсировать (хотя могут еще раз рассказать про SSD). Тем более, что ранние утечки указывали, что полноценный анонс PlayStation 5 с публикацией подробных характеристик состоится как раз в августе.

Аналитик Macquarie Capital Дэмиан Тонг считает, что за бездисковую версию PS5 попросят $400, а версия PS5 с приводом будет стоить на $100 дороже — $500. И в целом его прогноз представляется весьма сдержанным и убедительным. По оценкам аналитика, к марту 2021 года Sony сможет продать 6 миллионов PS5.

«Я думаю, что ядро фанатов PlayStation быстро раскупит первые несколько миллионов консолей. Благодаря обратной совместимостью их игровая библиотека будет работать и на новой консоли, так что устройство можно будет использовать с первых же дней». Дэмиан Тонг, аналитик Macquarie Capital Только сегодня Sony отчиталась по итогам минувшего квартала — продажи игр на PS4 практически удвоились, а выручка достигла рекордных $5,6 млрд.

Источник: Bloomberg