Богатые и несчастные: сотрудники NVIDIA работают в «потогонке» 12-15 часов в день и не успевают тратить миллионы

С 2019 года акции NVIDIA выросли на 3776% (благодаря в частности продажам основного чипа, необходимого для работы систем искусственного интеллекта), а многие работники разбогатели, но все еще сталкиваются со стрессом на работе.

10 анонимных работников, с которыми пообщался Bloomberg, сказали изданию, что у них совсем нет времени на путешествия и другие развлечения из-за большой занятости, которая возникает, в том числе из-за хаотичной структуры работы. Один менеджер в компании может иметь десятки прямых подчиненных сотрудников, и вместо того, чтобы сокращать штат, гендиректор Дженсен Хуанг предпочитает «пытать персонал для достижения высот».

«Так и должно быть», — говорил Хуанг о своем требовательном стиле управления в недавнем интервью «60 Minutes». «Если вы хотите делать необычные вещи, это не должно быть легко».

Один из экс-специалистов технической поддержки корпоративных клиентов NVIDIA рассказал, что должен был работать 7 дней в неделю — часто до часу или двух часов ночи (в то время как коллеги якобы работали еще больше). Он описал окружающую среду как «потогонку», однако добавил, что не спешил уходить из компании из-за большой зарплаты.

Еще одна сотрудница из отдела маркетинга, которая уволилась из NVIDIA в 2022 году, сказала, что в день посещала 7-10 встреч с участием более 30 человек — и атмосфера часто сопровождалась «криком и драками». Так же, как и предыдущий собеседник, она терпела все это из-за возможности еще больше разбогатеть.

В 2023 году компанию покинули 5,3% сотрудников, однако уровень оттока кадров снизился до 2,7% как только оценка NVIDIA превысила $1 трлн. Тех, кто пытался работать в расслабленном режиме нещадно критиковали, говорят собеседники издания, и напрямую жаловались Хуангу.

Интересно, что «ветераны» компании не спешат уходить на пенсию, несмотря на то, что заработали достаточно денег — вероятно, они ждут очередного гранта на акции, предполагают анонимные работники. Напомним, что у NVIDIA предусмотрен специальный план приобретения акций для сотрудников, именно благодаря которому некоторые оформили себе миллионное состояние.

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Бывший инженер NVIDIA добавил, что в 2023-2024 разбогатели сотрудники практически всех уровней стажа и регулярно слышал в разговорах, как его коллеги размышляли о приобретении нового дома, просматривая сайт риелторской компании Zillow.

Нынешний менеджер по продуктам NVIDIA рассказал, что в компании есть отдельный канал Slack, где тысячи работников обмениваются финансовыми советами. Группа обслуживает именно работников, владеющих акциями компаниями — тех, кто распродал акции до пика, в чате нет.

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