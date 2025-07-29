Новости Крипто 29.07.2025 comment views icon

Бойфренд украл у вдовы легендарного кантри-музыканта Джорджа Джонса XRP на $18 млн

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Тетяна Нечет

Автор новостей

Бойфренд украл у вдовы легендарного кантри-музыканта Джорджа Джонса XRP на $18 млн

Вдова легенды кантри-сцены Джорджа Джонса обвинила своего бывшего партнера в краже миллионов долларов в криптовалюте и наличных. Нэнси Джонс заявила, что 58-летний Кирк Уэст взял $400 тыс. наличными и криптокошелек Ledger, содержащий более 5,5 млн токенов XRPиз двух сейфов в ее доме.

На момент кражи XRP стоил примерно $11,6 миллиона. По состоянию на 28 июля его стоимость выросла до $18 млн.

Уэст был единственным человеком кроме Нэнси Джонс, кто имел частный ключ, необходимый для управления аппаратным кошельком Ledger. Позже Нэнси наконец смогла восстановить доступ к около 5,051,102 XRP.

Полиция сообщила, что Уэста арестовали в Международном аэропорту Нэшвилла 24 июля — через 24 часа после начала расследования — и обвинили в краже на сумму более $250 тыс. Сумма залога составляет $1 млн. Подозреваемый должен появиться в суде 23 октября.

65-летняя Нэнси Джонс познакомилась с Уэстом в 2013 году вскоре после смерти мужа. Уэст как раз подыскивал себе недвижимость. Со временем у пары закрутился роман и Уэст переехал к вдове Джонс. Судебные документы свидетельствуют, что женщина полностью взяла на себя финансовую сторону: от бытовых расходов до Mercedes-Benz для Уэста.

Юридическая история Уэста оказалась очень подозрительной. В 2016 году он признал себя виновным в банковском мошенничестве после подделки документов и обмана Reliant Bank. Джонс оплатила его юридические расходы и даже обязательства по реституции в размере $935,045.04 — которые он якобы обещал вернуть, но так и не сделал этого.

Во время домашнего ареста Уэст стал самопровозглашенным экспертом по криптовалютам, и убедил Нэнси Джонс инвестировать в такие монеты, как XRP, DOGE, SHIB, ETH и XLM. Судебные обвинения утверждают, что Уэст использовал доверие женщины и ее финансовую поддержку для кражи XRP.

Источник: WKRN

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