Больше, чем у "Кэрри" и "Шоушенка": фильм "Долгая прогулка" стал самой высоко оцененной экранизацией Стивена Кинга

Катерина Даньшина

Отныне официально: «Долгая прогулка» — самая высоко оцененная экранизация произведений Стивена Кинга, и уже сегодня фильм начал трансляции в украинских кинотеатрах.

На Rotten Tomatoes фильм стартовал с идеального рейтинга, который с поступлением дополнительной партии рецензий несколько снизился — сейчас 95%, но «стабильные». Фактически, это новый лидер в топе самых высоко оцененных экранизаций Стивена Кинга, на что первым обратил внимание сайт ScreenRant. Предыдущим рекордсменом был научно-фантастический фильм ужасов «Кэрри» с 94% на основе 80 рецензий.

Стивен Кинг

«Кэрри», как и другая классика, вроде «Сияния» (84%), «Останься со мной» (92%) и «Побега из Шоушенка» (89%), уже выдержали испытание временем и несмотря на то, что не все имели большие кассовые сборы, в целом критики их встретили положительно. Сомнительно, что и оценка «Долгой прогулки» изменится существенно в ближайшее время в том, что касается рейтинга от критиков. Далее ждем реакции зрителей, поскольку уже с 12 сентября лента выйдет в мировых кинотеатрах (в Украине днем раньше).

Фильм «Долгая прогулка» был снят режиссером «Голодных игр» Фрэнсисом Лоуренсом на основе одноименного романа Стивена Кинга, изданного еще в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. В центре сюжета — постапокалиптические США и группа подростков, участвующая в соревнованиях на выживание. Они должны непрерывно идти со скоростью 3 мили в час: если походка замедлится участник получает предупреждение, после трех — его застреливают.

Интересно, что в оригинале скорость движения участников была большей, но Кинг попросил ее изменить для достоверности. Наряду с требованием показывать жестокие сцены, или «не браться за фильм вообще».

Следующая экранизация Кинга, которая выйдет в 2025-м — римейк «Бегущего человека» с Гленом Пауэллом. Посмотрим, удастся ли ленте повторить успех «Долгой прогулки» и не появится ли в рейтинге новый лидер.

