"Это почти порнография": Стивен Кинг "разнес" фильмы о супергероях за стерилизованное насилие и отсутствие крови

Катерина Даньшина

Последняя адаптация Стивена Кинга «Долга прогулка» имела одно важное условие от автора перед стартом съемок — он хотел много «жестокого насилия» на экране. То, чего по мнению писателя, не предлагают фильмы о супергероях.

В интервью The Times UK Кинг раскритиковал фильмы от Marvel и DC за то, что они не показывают «реалистичных и кровавых последствий», несмотря на большое присутствие разрушений.

«Если вы посмотрите фильм о супергероях, то увидите какого-то суперзлодея, разрушающего целые городские кварталы. Но никогда не увидите крови. Боже, это неправильно. Это почти порнография».

Действительно, фильмы о супергероях обычно избегают сцен насилия, чтобы заинтересовать более широкую аудиторию, включая семьи и младших зрителей. Вместе с тем были выпущены и такие, которые получили рейтинг R — как пример «Отряд самоубийц» (2021), «Крейвен-охотник» (2024), «Блейд» (1998) или фильмы о Дэдпуле среди других.

Стивен говорит, что не хотел подобного в экранизации «Долгой прогулки», и поэтому требовал от авторов «усилить» изображение насилия и показать среди прочего как расстреливают подростков.

«Я сказал, если вы не собираетесь этого показывать, то и не беритесь за фильм. И поэтому они сняли его довольно жестоким», — добавил Кинг.

«Долгая прогулка» — это фильм созданный по мотивам романа-антиутопии Стивена Кинга, изданного в 1979 году. Сюжет повествует о группе подростков, которые участвуют в ежегодных соревнованиях на выживание: они должны идти с определенной скоростью вдоль маршрута; если кто-то замедляется, то получает предупреждение, после третьего — участника расстреляют.

Режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры»), а сценарий написал Дж. Т. Молнер. Главные роли взяли на себя Купер Хоффман, Бен Ван, Джуди Грир, Гарретт Веринг, Роман Гриффин Дэвис, Чарли Пламмер, Дэвид Джонссон и Марк Хэмилл, который появляется в роли майора-психопата, терроризирующего участников шествия. Веринг ранее рассказывал, что тайком отслеживал количество шагов на съемках и определил, что им пришлось проходить до 25 км в день.

«Долгая прогулка» уже получила первые оценки и отзывы от профильных изданий, стартовав со 100% на Rotten Tomatoes. В украинских кинотеатрах фильм выйдет 11 сентября.

В этом году книги Стивена Кинга получили рекордное количество экранизаций: мы уже видели хоррор «Обезьяна», научно-фантастический фильм «Жизнь Чака» с Томом Хиддлстоном, а также сериал ужасов «Институт»; дальше, кроме «Долгой прогулки», ждем приквел о Пеннивайзе «Добро пожаловать в Дерри» и «Бегущего человека» с Гленом Пауэллом.

«У 1967-му не було чатботів та іншого лайна»: Стівен Кінг виправив давню помилку книги у фільмі «Довга хода»

Источник: THR, Independent

