Новости Кино 03.09.2025 comment views icon

"Король антиутопий": фильм "Долгая прогулка" стартовал со 100% на Rotten Tomatoes

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

"Король антиутопий": фильм "Долгая прогулка" стартовал со 100% на Rotten Tomatoes

Фильм «Долгая прогулка», который экранизирует одно из ранних творений Стивена Кинга, получил первые оценки — со старта «идеальные» 100% на Rotten Tomatoes на основе 19 рецензий.

В настоящее время количество рецензий удвоилось, а оценка немного упала. Однако она все еще довольно высока по сравнению с предыдущими новыми и расхваленными экранизациями Кинга, в частности «Обезьяной» (77%) и «Жизнью Чака» (81%).

«Долгая прогулка» является адаптацией одноименного романа Стивена Кинга, изданного в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. В центре сюжета находятся антиутопические США, которые развлекаются довольно нетипичными соревнованиями: группа подростков непрерывно движется вдоль маршрута №1 в сопровождении солдат; если они будут идти слишком медленно, то получают предупреждение, после третьего — будут расстреляны. Тот, кто выживет и дойдет до финала, получит крупную сумму денег и приз «на свой выбор».

Режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс, известный работой над экранизацией «Голодных игр», а сценарий адаптировал Дж. Т. Молнер. Сам Кинг предоставил несколько обновлений к сюжету, и среди прочего уменьшил скорость ходьбы по сравнению с оригинальной историей.

Главные роли взяли на себя Купер Хоффман, Бен Ван, Джуди Грир, Гарретт Веринг, Роман Гриффин Дэвис, Чарли Пламмер, Дэвид Джонссон и Марк Хэмилл, который появляется в роли майора-психопата, терроризирующего участников шествия. Веринг ранее рассказывал, что тайком отслеживал количество шагов на съемках и определил, что им пришлось проходить до 25 км в день.

Что говорят критики?

В рецензиях фильм называют «королем антиутопий» и едва ли не лучшей экранизацией Кинга на данный момент. Отдельная похвала досталась актерам Куперу Хоффманау и Дэвиду Джонссону, которым еще в первых реакциях пророчили «Оскар».

  • «Долгая прогулка» длится относительно недолго 108 минут, но чувствуется каждая ее секунда… Все отклонения от исходного материала Кинга являются дополнительными. Фильм остается в духе книги и чувствует уважение к истории, а не делает попытку изменить что-то просто так», IGN.
  • «Долгая прогулка» не для слабонервных, но это одна из лучших экранизаций Стивена Кинга, а также один из лучших антиутопических научно-фантастических фильмов, вышедших на большой экран за долгое время. Это очередная победа для режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда» Фрэнсиса Лоуренса, который в очередной раз демонстрирует, что понимает антиутопию как никто другой… Вы выйдете из кинотеатра с чувством безграничной благодарности за свою жизнь, но не обойдетесь без назойливого страха, что именно таким будет общество через 50 лет», — Games Radar.
  • «Обновление исходного материала Кинга, хотя и сохраняет элементы, верные времени его написания, иногда запутывает мотивацию главных героев, но мастерская актерская игра легко преодолевает многие из этих препятствий», — Screen Rant.
  • «Непоколебимая сосредоточенность фильма «Долгая прогулка ход» на жизни и эмоциях путешественников — это исключительный выбор, который позволяет ему быть напряженным, трогательным и сложным. Это один из лучших фильмов ужасов года», — Collider.

«Долгая прогулка» выйдет в украинских кинотеатрах уже в следующий четверг, 11 сентября.

Напомним, что этой осенью на экранах ждем еще одну экранизацию Кинга: римейк «Бегущего человека» Эдгара Райта, который продвигают, как «более достоверную адаптацию».

Спецпроекты
Як будується культура кібербезпеки в ІТ-компанії SharksCode та чому це стало частиною ДНК бренду
2 тис. ІТ-компаній і 100 тис. ІТ-фахівців серед клієнтів. Як цифрові продукти UKRSIBBANK спрощують життя айтівцям

Зрителей фильма «Долгая прогулка» заставят идти со скоростью 3 мили в час на беговых дорожках

Популярные новости

arrow left
arrow right
Босс Ubisoft говорит, что в плохих продажах Star Wars Outlaws виновата франшиза «Звездные войны»
Стартовали съемки "Человек-паук 4": первый тизер с новым костюмом Тома Холланда
Nintendo представила актеров фильма Legend of Zelda — забудьте о фан-кастах и звезде «Эйфории»
"Похоже на работу сумасшедшего": готическое фэнтези "Франкенштейн" Гильермо дель Торо оценили в 78% на Rotten Tomatoes
Дэдпул против Доктора Дума? Райан Рейнольдс намекнул на роль в "Мстителях: Судный день" загадочным лого
«Очень странные дела» в версии Amazon: вышел сериал ужасов «Институт» по роману Стивена Кинга
"Голодные игры" возвращаются: начались съемки приквела "Рассвет жатвы" с юным Хеймитчем Эбернети
Главное атмосфера, а не сюжет: Квентин Тарантино назвал два лучших «фильма для тусовок» всех времен
Работа "на троечку": актер "Фантастической четверки" оценил фильм Marvel в скромные 3,5 из 5 на Letterboxd
«Долгая прогулка» Стивена Кинга оживает: режиссер «Голодных игр» показал новый трейлер на Comic-Con
Детектив ужасов «Орудия» стартовал со 100% на Rotten Tomatoes, но есть нюанс
Звезду «Игры в кальмара» посадили на жесткую 14-месячную диету — он сбросил 10 кг, чтобы выглядеть «мучеником» в финале
Имя Алана Тьюдика удалили из фильма "Я, робот" после тестовых показов — он понравился зрителям больше, чем Уилл Смит
Первый взгляд на «монстра» Джейкоба Элорди в готическом фэнтези «Франкенштейн» — новые кадры и дата релиза
Новый "Властелин колец" о Голлуме: босс Warner Bros. рассказал об "отличном" сценарии и объявил дату съемок
Билеты на «Одиссею» начнут продавать за год до премьеры — появилось расписание сеансов, хотя трейлера до сих пор нет
Первые кадры исторической драмы «Нюрнберг» — Рассел Кроу дает показания в суде, как ближайший соратник Гитлера
Зрителей фильма "Долгая прогулка" заставят идти со скоростью 3 мили в час на беговых дорожках
Фильм ужасов "Оружие" может получить приквел о тете Глэдис, — THR
Трейлер «2000 метров до Андреевки» — новая документалка от создателей «20 дней в Мариуполе» об ожесточенных боях под Бахмутом
Квентин Тарантино намеренно снимал "Омерзительную восьмерку" в "лютый мороз", чтобы ускорить работу
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить