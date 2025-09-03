"Король антиутопий": фильм "Долгая прогулка" стартовал со 100% на Rotten Tomatoes

Фильм «Долгая прогулка», который экранизирует одно из ранних творений Стивена Кинга, получил первые оценки — со старта «идеальные» 100% на Rotten Tomatoes на основе 19 рецензий.

‘THE LONG WALK’ debuts with 100% on Rotten Tomatoes. Described as a brutal and heartbreaking survival tale that is easily one of the best movies of the year Read our review: https://t.co/XT21ZNCmE1 pic.twitter.com/5e5jvpmwS3 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) September 2, 2025

В настоящее время количество рецензий удвоилось, а оценка немного упала. Однако она все еще довольно высока по сравнению с предыдущими новыми и расхваленными экранизациями Кинга, в частности «Обезьяной» (77%) и «Жизнью Чака» (81%).

«Долгая прогулка» является адаптацией одноименного романа Стивена Кинга, изданного в 1979 году под псевдонимом Ричард Бахман. В центре сюжета находятся антиутопические США, которые развлекаются довольно нетипичными соревнованиями: группа подростков непрерывно движется вдоль маршрута №1 в сопровождении солдат; если они будут идти слишком медленно, то получают предупреждение, после третьего — будут расстреляны. Тот, кто выживет и дойдет до финала, получит крупную сумму денег и приз «на свой выбор».

Режиссером выступил Фрэнсис Лоуренс, известный работой над экранизацией «Голодных игр», а сценарий адаптировал Дж. Т. Молнер. Сам Кинг предоставил несколько обновлений к сюжету, и среди прочего уменьшил скорость ходьбы по сравнению с оригинальной историей.

Главные роли взяли на себя Купер Хоффман, Бен Ван, Джуди Грир, Гарретт Веринг, Роман Гриффин Дэвис, Чарли Пламмер, Дэвид Джонссон и Марк Хэмилл, который появляется в роли майора-психопата, терроризирующего участников шествия. Веринг ранее рассказывал, что тайком отслеживал количество шагов на съемках и определил, что им пришлось проходить до 25 км в день.

Что говорят критики?

В рецензиях фильм называют «королем антиутопий» и едва ли не лучшей экранизацией Кинга на данный момент. Отдельная похвала досталась актерам Куперу Хоффманау и Дэвиду Джонссону, которым еще в первых реакциях пророчили «Оскар».

«Долгая прогулка» длится относительно недолго — 108 минут, но чувствуется каждая ее секунда… Все отклонения от исходного материала Кинга являются дополнительными. Фильм остается в духе книги и чувствует уважение к истории, а не делает попытку изменить что-то просто так», IGN.

108 минут, но чувствуется каждая ее секунда… Все отклонения от исходного материала Кинга являются дополнительными. Фильм остается в духе книги и чувствует уважение к истории, а не делает попытку изменить что-то просто так», «Долгая прогулка» не для слабонервных, но это одна из лучших экранизаций Стивена Кинга, а также один из лучших антиутопических научно-фантастических фильмов, вышедших на большой экран за долгое время. Это очередная победа для режиссера «Голодных игр» и «Я — легенда» Фрэнсиса Лоуренса, который в очередной раз демонстрирует, что понимает антиутопию как никто другой… Вы выйдете из кинотеатра с чувством безграничной благодарности за свою жизнь, но не обойдетесь без назойливого страха, что именно таким будет общество через 50 лет», — Games Radar.

«Обновление исходного материала Кинга, хотя и сохраняет элементы, верные времени его написания, иногда запутывает мотивацию главных героев, но мастерская актерская игра легко преодолевает многие из этих препятствий», — Screen Rant.

«Непоколебимая сосредоточенность фильма «Долгая прогулка ход» на жизни и эмоциях путешественников — это исключительный выбор, который позволяет ему быть напряженным, трогательным и сложным. Это один из лучших фильмов ужасов года», — Collider .

«Долгая прогулка» выйдет в украинских кинотеатрах уже в следующий четверг, 11 сентября.

Напомним, что этой осенью на экранах ждем еще одну экранизацию Кинга: римейк «Бегущего человека» Эдгара Райта, который продвигают, как «более достоверную адаптацию».