"В 1967-м не было чат-ботов и прочего дерьма": Стивен Кинг исправил давнюю ошибку книги в фильме "Долгая прогулка"

Стивен Кинг исправил давнюю ошибку из книги «Долгая прогулка» благодаря новой экранизации.

«Долгая прогулка» — это фильм, снятый на основе одного из первых произведений Кинга, изданного под псевдонимом Ричард Бахман. В центре сюжета находится антиутопическая Америка, где главным развлечением служит мероприятие с участием 100 подростков, которые должны непрерывно идти вдоль маршрута №1. Если участники остановятся или же слишком медленно будут двигаться, то будут расстреляны. Финалист получит «все, что захочет».

Кадры из фильма «Долгая прогулка»

При написании книги Стивен Кинг допустил «досадную ошибку» относительно указанной скорости ходьбы, которую в конце концов поручил исправить в сценарии экранизации. Во время сессии вопросов на Reddit один фанат спросил писателя, почему тот указал в книге скорость 4 мили/час, а тот ответил:

«В то время я думал, что именно такой должна быть скорость ходьбы. Я предложил Дж. Т. Моллнеру [сценарист фильма «Долгая прогулка»] изменить ее на 3 мили/час в экранизации и это сделали. Это более реалистично. В свою защиту скажу, что в 1967 годуНесмотря на то, что книга вышла в 1979 году, Кинг начал писать ее еще первокурсником Университета Мэну. не было ни интернета, ни чат-ботов, ни другого подобного дерьма».

В то же время другой фан отметил, что указанная изначально скорость совпадает с той, которую «военные используют для своего темпа бега по фиксированному времени», поэтому ошибка не критична.

Кадры из фильма «Долгая прогулка»

Кинга также спросили, чем он вдохновлялся при написании произведения. Писатель говорит, что конкретная ситуация или событие на это не повлияли, было лишь желание рассказать о соревновании на выживание:

«Я думал, что было бы довольно жутко показать соревнования, где побежденных убивают. Это было давно, еще до «Голодных игр» и «Игры в кальмара».

Интересно, что после лет неудачных попыток, экранизировать «Долгую прогулку» поручили именно режиссеру Фрэнсису Лоуренсу, который ранее снял серию фильмов «Голодные игры» с похожей идеей — группа подростков участвует в соревнованиях, где выживает только один.

Кадры из фильма «Долгая прогулка»

В «Долгой прогулке» снялись Купер Хоффман, Бен Ван, Дэвид Джонссон и Чарли Пламмер в роли участников, а также Марк Хэмилл, воплотивший образ безжалостного майора.

Мировая премьера фильма назначена на 12 сентября (в Украине днем раньше). Первые реакции уже определили его, как «двухчасовую паническую атаку», которая может «разбить» вам сердце.

Действительно «Долгая прогулка»: актеров новой экранизации Стивена Кинга заставили ходить до 25 км в день

Источник: Games Radar

