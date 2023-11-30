Босс NVIDIA говорит, что искусственный интеллект будет «успешно конкурировать» с человеческим — уже в ближайшие 5 лет

На ежегодном саммите DealBook, где уже отличился Илон Маск, выступил и генеральный директор NVIDIA.

Дженсен Хуанг в частности сказал, что если общий искусственный интеллект (AGI) определить как компьютер, который может выполнять тесты «достаточно конкурентоспособным» с человеческим интеллектом способом, то такую разработку «можно увидеть уже в течение следующих 5 лет».

Бизнес NVIDIA сейчас преуспевает из-за всплеска спроса на графические процессоры, необходимые для обучения моделей искусственного интеллекта. В третьем квартале выручка производителя выросла в три раза, а чистая прибыль достигла $9,24 млрд — по сравнению с $680 млн в прошлом году.

Хуанг также упомянул о поставке «первого в мире суперкомпьютера с искусственным интеллектом» для OpenAI — в сотрудничестве с Илоном Маском, который на то время еще был причастным к стартапу.

«Илон сказал: «Я хочу один из них» — и рассказал мне об OpenAI», — сказал Хуанг. «В тот день я передал им первый в мире суперкомпьютер с искусственным интеллектом».

Руководитель NVIDIA не обошел вниманием и недавний хаос в OpenAI с увольнением/возвращением Сэма Альтмана:

«Я рад, что все решилось — это действительно отличная команда. Это также напоминает о важности корпоративного управления. NVIDIA все еще здесь через 30 лет после основания, и мы прошли через многие трудности. Если бы мы не создали нашу компанию должным образом, кто знает, что было бы».

Хуанг предположил, что конкуренция в сфере искусственного интеллекта приведет к появлению готовых ИИ-инструментов, которые компании в разных отраслях будут настраивать в соответствии со своими потребностями — от дизайна микросхем и создания программного обеспечения до открытия лекарств и радиологии.

По словам руководителя NVIDIA, одна из причин, почему технологическая индустрия еще отдалена от общего ИИ, состоит в том, что, хотя машинное обучение пока хорошо справляется с такими задачами, как распознавание и восприятие, оно еще не может многоэтапно рассуждать, что является приоритетом для компаний и исследователей.

«Все над этим работают», — сказал Хуанг. «Нет сомнений, что темпы прогресса высоки. Сегодня мы осознаем, что то, что мы можем делать с помощью этих моделей, связано с интеллектом, но не одинаково».

Источник: CNBC