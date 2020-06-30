Будущие APU Ryzen 5000 (Cezanne) продолжат использовать GPU Vega (GCN), зато Athlon 4000U (Van Gogh) достанется актуальная графика Navi (RDNA)





Главный редактор веб-издания Igor’s Lab Игор Валлосек в свежем посте о будущих процессорах AMD рассказал не только о готовых к массовому производству CPU Ryzen 4000 (Vermeer) на новой архитектуре Zen 3 для массовой десктопной платформы, но и будущих APU компании.

В следующем году команда Лизы Су выпустит APU Cezanne, названные в честь французского постимпрессиониста Поля Сезанна. На данный момент чипмейкер располагает образцами APU Cezanne со степпингом A0. То есть, сейчас продукт находится на ранней стадии своего развития. Преемники нынешних Ryzen 4000 (Renoir) перейдут на новую процессорную архитектуру Zen 3 и будут производиться по улучшенному 7-нм техпроцессу TSMC. Порция свежей информации об APU Cezanne касается графической составляющей и разбивает надежды на более современную графику Navi/RDNA. В Cezanne продолжит использоваться GPU Vega/GCN (идентификатор GFX9), пускай это и будет улучшенный блок. APU Cezanne будут представлены в мобильном (серии U и H) и настольном (Ryzen 5000G) вариантах — последние выйдут позже и сменят готовящиеся к выходу Ryzen 4000G.

В 2022 году на смену Cezanne придут модели Rembrandt и Van Gogh, которые и получат долгожданную графику Navi на архитектуре RDNA актуальных поколений.

Буквально на днях AMD подтвердила, что с выпуском Renoir достигла амбициозной цели «25×20» (за последние шесть лет энергоэффективность APU компании выросла более чем в 30 раз).

Возвращаясь к настольным CPU Ryzen 4000, пока не очень ясно, что будет дальше. Недавно появились противоречивые слухи о таинственных 7-нм чипах Warhol без графики с ядрами Zen3/Zen3+, которые якобы последуют за Vermeer. Хотя до этого прямыми наследниками последних считались чипы поколения Raphael с новым разъемом АМ5, которым приписывают микроархитектуру Zen 4, поддержку DDR5 и USB 4. Пока остается ждать более достоверных утечек, которые смогут прояснить текущую путаницу с Warhol/Raphael.

Источник: Igor’s Lab и Videocardz