DigiTimes: CPU AMD Ryzen 4000 (Zen 3) будут производиться по техпроцессу 5 нм+





Буквально позавчера мы разбирались в процессорных планах AMD на обозримое будущее, а сейчас появилось интересное обновление.

За последнее время мы неоднократно писали о массовых настольных CPU Ryzen 4000 (Vermeer) на новой архитектуре Zen 3, чей анонс ожидается в сентябре. Буквально недавно мы узнали, что эти CPU не только перейдут на весьма перспективную архитектуру, но еще и ощутимо нарастят рабочие частоты, а также сохранять совместимость со старыми системными платами B450, X470 и X370. До сих пор все указывало на то, что эти CPU будут производиться на мощностях TSMC по нормам 7 нм. Но в свежем сообщении DigiTimes говорится, что для производства Ryzen 4000 будет использоваться более совершенная технология — 5nm+. Компания TSMC в прошлом месяце полностью развернула серийный выпуск 5-нанометровой продукции и планирует освоить улучшенную технологию 5 нм+ в четвертом квартале этого года.

Безусловно, новые данные от DigiTimes интригуют, но в то же время этот шаг выглядит немного странным. Какой смысл AMD торопиться, менять планы и переходить на пятинанометровый техпроцесс на год раньше изначально планируемых сроков в нынешних условиях. Разве что, чтобы еще сильнее увеличить отрыв от Intel. И хотя DigiTimes выступает достаточно надежным источником, полностью доверять этим данным нельзя. Все таки это неофициальная информация.

Одновременно в сети появились данные о будущих процессорах 7-нм APU Ryzen 5000, проходящих под кодовым именем Warhol (предположительно, в честь великого Энди Уорхола). Они должны выйти перед Raphael, которые в свою очередь выступают преемниками Ryzen 4000 (Vermeer). Архитектурно CPU Warhol будут опираться на ядра Zen 3 и техпроцесс 7 нм.

Источник: DigiTimes и Videocardz (2)