Планы AMD по выпуску потребительских процессоров на 2020–2022 годы





Тематический сайт Expreview обобщил и упорядочил всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о будущих потребительских процессорах AMD для настольного и мобильного сегментов, которые должны выйти в 2020–2022 годы. На основании официальных слайдов и данных, полученных энтузиастами при анализе микрокода AGESA, источник создал изображение, дающее наглядное представление о ближайших планах AMD по выпуску новых процессоров.

В ближайшее время AMD выведет на рынок обновленные CPU линейки Ryzen 3000 (Matisse Refresh) с индексом XT и гибридные процессоры Ryzen 4000G (Renoir) для платформы AM4 (по аналогии с мобильными собратьями они получат процессорные ядра Zen 2 и GPU Radeon Vega, но будут работать на более высоких частотах). Напомним, всего в серии ожидается три модели — Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. Они используют отборные кристаллы Zen 2 и смогут похвастаться выросшими на 200-300 МГц рабочими частотами относительно выпущенных ранее процессоров Ryzen 3000. Что касается APU Ryzen 4000G для платформы AM4, в модельным ряд войдут несколько моделей с индексами G и GE, имеющие соответственно 65- и 35-ваттный теплопакет, и парочка Ryzen Pro для корпоративных заказчиков. Возглавит серию Ryzen 7 4700G (8 ядер/16 потоков, 3,6/4,4 ГГц) с улучшенной графикой Radeon RX Vega 8. В то же время настольные APU Ryzen 4000 не получат поддержку PCIe 4.0.

Анонс Ryzen 3000 XT (Matisse Refresh) и Ryzen 4000G (Renoir) для платформы AM4 ожидается в 16 июня, а фактические продажи CPU должны начаться с 7 июля.

После них в массовом настольном сегменте AMD планируются CPU Ryzen 4000 (Vermeer) на новой архитектуре Zen 3. Об этих процессорах мы уже писали не раз — буквально недавно мы узнали, что эти CPU не только перейдут на весьма перспективную архитектуру, но еще и ощутимо нарастят рабочие частоты, а также сохранять совместимость со старыми системными платами B450, X470 и X370.

В конце 2021-го начале 2022-го должны выйти гибридные процессоры Cezanne — сначала мобильные, а затем и модели для настольного сегмента. Предположительно, они перейдут на новую процессорную архитектуру Zen 3 и получат новое GPU поколения Navi/RDNA.

Следом за ними придут APU Rembrandt и Van Gogh, которые ознаменуют большие перемены для настольной и мобильной платформ AMD — новое исполнение АМ5 (в случае настольной), поддержка памяти DDR5/LPDDR5, интерфейса USB4 и увеличение линий PCIe 4.0. Гибридные процессоры поколений Rembrandt и Van Gogh будут использовать ядра на архитектуре Zen 3/Zen 3+ и новое поколение графики RDNA. Первое семейство, как ожидается, будет представлено процессорами с TDP 15 Вт и выше, а во втором дебютируют модели со сверхнизким энергопотреблением 5–9 Вт.

В массовом настольном сегменте на смену 7-нм Ryzen 4000 (Vermeer) придут Ryzen 5000 (Raphael) с разъемом АМ5, которым приписывают микроархитектуру Zen 4, поддержку DDR5 и USB 4.

Источник: wccftech