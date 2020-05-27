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Планы AMD по выпуску потребительских процессоров на 2020–2022 годы

Планы AMD по выпуску потребительских процессоров на 2020–2022 годы

Планы AMD по выпуску потребительских процессоров на 2020–2022 годы


Тематический сайт Expreview обобщил и упорядочил всю имеющуюся на сегодняшний день информацию о будущих потребительских процессорах AMD для настольного и мобильного сегментов, которые должны выйти в 2020–2022 годы. На основании официальных слайдов и данных, полученных энтузиастами при анализе микрокода AGESA, источник создал изображение, дающее наглядное представление о ближайших планах AMD по выпуску новых процессоров.

В ближайшее время AMD выведет на рынок обновленные CPU линейки Ryzen 3000 (Matisse Refresh) с индексом XT и гибридные процессоры Ryzen 4000G (Renoir) для платформы AM4 (по аналогии с мобильными собратьями они получат процессорные ядра Zen 2 и GPU Radeon Vega, но будут работать на более высоких частотах). Напомним, всего в серии ожидается три модели — Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT. Они используют отборные кристаллы Zen 2 и смогут похвастаться выросшими на 200-300 МГц рабочими частотами относительно выпущенных ранее процессоров Ryzen 3000. Что касается APU Ryzen 4000G для платформы AM4, в модельным ряд войдут несколько моделей с индексами G и GE, имеющие соответственно 65- и 35-ваттный теплопакет, и парочка Ryzen Pro для корпоративных заказчиков. Возглавит серию Ryzen 7 4700G (8 ядер/16 потоков, 3,6/4,4 ГГц) с улучшенной графикой Radeon RX Vega 8. В то же время настольные APU Ryzen 4000 не получат поддержку PCIe 4.0.

Анонс Ryzen 3000 XT (Matisse Refresh) и Ryzen 4000G (Renoir) для платформы AM4 ожидается в 16 июня, а фактические продажи CPU должны начаться с 7 июля.

После них в массовом настольном сегменте AMD планируются CPU Ryzen 4000 (Vermeer) на новой архитектуре Zen 3. Об этих процессорах мы уже писали не раз — буквально недавно мы узнали, что эти CPU не только перейдут на весьма перспективную архитектуру, но еще и ощутимо нарастят рабочие частоты, а также сохранять совместимость со старыми системными платами B450, X470 и X370.

В конце 2021-го начале 2022-го должны выйти гибридные процессоры Cezanne — сначала мобильные, а затем и модели для настольного сегмента. Предположительно, они перейдут на новую процессорную архитектуру Zen 3 и получат новое GPU поколения Navi/RDNA.

Следом за ними придут APU Rembrandt и Van Gogh, которые ознаменуют большие перемены для настольной и мобильной платформ AMD — новое исполнение АМ5 (в случае настольной), поддержка памяти DDR5/LPDDR5, интерфейса USB4 и увеличение линий PCIe 4.0. Гибридные процессоры поколений Rembrandt и Van Gogh будут использовать ядра на архитектуре Zen 3/Zen 3+ и новое поколение графики RDNA. Первое семейство, как ожидается, будет представлено процессорами с TDP 15 Вт и выше, а во втором дебютируют модели со сверхнизким энергопотреблением 5–9 Вт.

В массовом настольном сегменте на смену 7-нм Ryzen 4000 (Vermeer) придут Ryzen 5000 (Raphael) с разъемом АМ5, которым приписывают микроархитектуру Zen 4, поддержку DDR5 и USB 4.

Источник: wccftech

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