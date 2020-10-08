Бюджетный смартфон Samsung Galaxy F41, открывающий новую линейку, почти не отличается от Galaxy M31

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Как и ожидалось, Samsung сегодня представила в Индии смартфон Galaxy F41 — первенца новой недорогой линейки смартфонов с упором на камеру и автономность. Вот только новинка вовсе не является таковой, опасения подтвердились — и первенец новой линейки оказался почти полной копией уже хорошо знакомой нам модели Galaxy M31. Отличия лишь в мелких нюансах.

У Galaxy F41 и Galaxy M31 идентичные и платформа (Exynos 9611), и экраны (Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма разрешением 1080×2340 пикселей), и аккумуляторы (6000 мА·ч). В конце концов, у смартфонов нет никаких отличий в дизайне и габаритах, даже цвета одинаковые (два из трех).

Судя по имеющимся данным, единственное различие между ними — это основные камеры. У Galaxy M31 она состоит из четырех модулей разрешением 64, 8 (ультраширик), 5 (макро) и 5 (сенсор глубины) Мп, тогда как Galaxy F41 оснащается тройной камерой с сенсорами 64, 8 (ультраширик) и 5 (сенсор глубины) Мп. Разрешение фронтальной одинаковое — 32 Мп.

Оперативной памяти у новинки 6 ГБ, а флэш-памяти — 64 либо 128 ГБ. Есть отдельный слот microSD (дополнительно к двум слотам для карт SIM).

На Galaxy F41 установлена ОС Android 10 с оболочкой One UI Core 2.1.

В Индии Galaxy F41 стартует по временно сниженным ценам — 6000 грн (15 000 индийских рупий) за младшую и 6400 грн (16 500 индийских рупий) за старшую версии соответственно. Обычные розничные цены на 600 грн выше. Что интересно, Galaxy M31 стартует с 7 тыс. грн (18 000 индийских рупий). В украинской рознице Samsung Galaxy M31 6/128 ГБ стоит 6 499 грн.

Источник: Samsung