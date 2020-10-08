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Бюджетный смартфон Samsung Galaxy F41, открывающий новую линейку, почти не отличается от Galaxy M31

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy F41, открывающий новую линейку, почти не отличается от Galaxy M31

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy F41, открывающий новую линейку, почти не отличается от Galaxy M31


Как и ожидалось, Samsung сегодня представила в Индии смартфон Galaxy F41 — первенца новой недорогой линейки смартфонов с упором на камеру и автономность. Вот только новинка вовсе не является таковой, опасения подтвердились — и первенец новой линейки оказался почти полной копией уже хорошо знакомой нам модели Galaxy M31. Отличия лишь в мелких нюансах.

У Galaxy F41 и Galaxy M31 идентичные и платформа (Exynos 9611), и экраны (Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма разрешением 1080×2340 пикселей), и аккумуляторы (6000 мА·ч). В конце концов, у смартфонов нет никаких отличий в дизайне и габаритах, даже цвета одинаковые (два из трех).

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy F41, открывающий новую линейку, почти не отличается от Galaxy M31

Судя по имеющимся данным, единственное различие между ними — это основные камеры. У Galaxy M31 она состоит из четырех модулей разрешением 64, 8 (ультраширик), 5 (макро) и 5 (сенсор глубины) Мп, тогда как Galaxy F41 оснащается тройной камерой с сенсорами 64, 8 (ультраширик) и 5 (сенсор глубины) Мп. Разрешение фронтальной одинаковое — 32 Мп.

Бюджетный смартфон Samsung Galaxy F41, открывающий новую линейку, почти не отличается от Galaxy M31

Оперативной памяти у новинки 6 ГБ, а флэш-памяти — 64 либо 128 ГБ. Есть отдельный слот microSD (дополнительно к двум слотам для карт SIM).

На Galaxy F41 установлена ОС Android 10 с оболочкой One UI Core 2.1.

В Индии Galaxy F41 стартует по временно сниженным ценам — 6000 грн (15 000 индийских рупий) за младшую и 6400 грн (16 500 индийских рупий) за старшую версии соответственно. Обычные розничные цены на 600 грн выше. Что интересно, Galaxy M31 стартует с 7 тыс. грн (18 000 индийских рупий). В украинской рознице Samsung Galaxy M31 6/128 ГБ стоит 6 499 грн.

Источник: Samsung

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