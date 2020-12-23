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Cyberpunk 2077 разошлась на старте тиражом больше 13 миллионов копий, несмотря на неудачный запуск и возврат средств

Cyberpunk 2077 разошлась на старте тиражом больше 13 миллионов копий, несмотря на неудачный запуск и возврат средств

Cyberpunk 2077 разошлась на старте тиражом больше 13 миллионов копий, несмотря на неудачный запуск и возврат средств


Студия CD Projekt поделилась с инвесторами свежей предварительной оценкой стартовых продаж Cyberpunk 2077 — с 10 по 20 декабря включительно продажи самой главной игры года превысили 13 миллионов копий. Это общие продажи цифровых и физических копий на всех платформах с учетом оформленных возвратов.

Как сообщает Bloomberg, нынешний результат соответствует примерно 50% от прогнозируемого Cyberpunk 2077 аналитиками объема продаж по итогам первого года до того, как цифровые магазины и сама CD Projekt начали возвращать деньги за игру.

С продажами в 13+ миллионов копий Cyberpunk 2077 становится в один ряд с самыми продаваемыми играми 2020 года, хотя она все еще сильно отстает от топ-50 самых продаваемых игр всех времен и предыдущего хита CD Projekt Red — The Witcher 3: Wild Hunt. Он разошелся тиражом в 29 миллионов копий на четвертом году с момента начала продаж (вся трилогия продалась общим тиражом в 50+ млн копий).

Ранее CD Projekt сообщила, что количество предзаказов Cyberpunk 2077 составило 8 миллионов копий, а выручка от предзаказов уже превысила затраты на разработку и маркетинг.

Вполне вероятно, что продажи Cyberpunk 2077 станут значительно выше после того, как студия окончательно починит игру (с момента релиза 10 декабря вышли промежуточные патчи 1.04 и 1.05 для всех платформ, но серьезных проблем по-прежнему хватает), и та вернется в PS Store. На прошлой неделе Sony убрала Cyberpunk 2077 из PS Store, предложив всем желающим вернуть деньги за игру, после чего акции CD Projekt резко обвалились в цене. Одновременно о возврате денег за Cyberpunk 2077 на Xbox объявила Microsoft, а сама CD Projekt пообещала при необходимости вернуть деньги за копии Cyberpunk 2077, купленные в рознице, «из собственного кармана» (игроки подтверждают получение ответов на запросы о рефанде).

Видимо, с этой оценкой CD Projekt рассчитывает утешить инвесторов и поднять стоимость акций.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на всех платформах (ПК, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One|One X, Xbox Series X|S, а также Google Stadia). Сразу после выхода игроки начали массово жаловаться на многочисленные баги, вылеты и проблемы с производительностью, особенно на базовых консолях уходящего поколения. На недавнем срочном совещании с инвесторами топ-менеджеры CD Projekt клятвенно пообещали исправить все баги и ошибки, и довести версии для консолей уходящего поколения до играбельного состояния. Прямо сейчас студия готовит два крупных патча, которые запланированы к выходу на январь и февраль 2021 года.

Наш подробный обзор Cyberpunk 2077 можно почитать в отдельном материале.

Cyberpunk 2077: забег с препятствиями

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