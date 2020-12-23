Cyberpunk 2077 разошлась на старте тиражом больше 13 миллионов копий, несмотря на неудачный запуск и возврат средств





Студия CD Projekt поделилась с инвесторами свежей предварительной оценкой стартовых продаж Cyberpunk 2077 — с 10 по 20 декабря включительно продажи самой главной игры года превысили 13 миллионов копий. Это общие продажи цифровых и физических копий на всех платформах с учетом оформленных возвратов.

Как сообщает Bloomberg, нынешний результат соответствует примерно 50% от прогнозируемого Cyberpunk 2077 аналитиками объема продаж по итогам первого года до того, как цифровые магазины и сама CD Projekt начали возвращать деньги за игру.

С продажами в 13+ миллионов копий Cyberpunk 2077 становится в один ряд с самыми продаваемыми играми 2020 года, хотя она все еще сильно отстает от топ-50 самых продаваемых игр всех времен и предыдущего хита CD Projekt Red — The Witcher 3: Wild Hunt. Он разошелся тиражом в 29 миллионов копий на четвертом году с момента начала продаж (вся трилогия продалась общим тиражом в 50+ млн копий).

Ранее CD Projekt сообщила, что количество предзаказов Cyberpunk 2077 составило 8 миллионов копий, а выручка от предзаказов уже превысила затраты на разработку и маркетинг.

CD Projekt Red says that it has sold 13 million copies of Cyberpunk through digital and physical distribution channels as of December 20. This number factors in refunds processed by this point at both retail / digital. The game had 8m pre-orders prior to launch. pic.twitter.com/ZIg4j9nDeB — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) December 22, 2020

Вполне вероятно, что продажи Cyberpunk 2077 станут значительно выше после того, как студия окончательно починит игру (с момента релиза 10 декабря вышли промежуточные патчи 1.04 и 1.05 для всех платформ, но серьезных проблем по-прежнему хватает), и та вернется в PS Store. На прошлой неделе Sony убрала Cyberpunk 2077 из PS Store, предложив всем желающим вернуть деньги за игру, после чего акции CD Projekt резко обвалились в цене. Одновременно о возврате денег за Cyberpunk 2077 на Xbox объявила Microsoft, а сама CD Projekt пообещала при необходимости вернуть деньги за копии Cyberpunk 2077, купленные в рознице, «из собственного кармана» (игроки подтверждают получение ответов на запросы о рефанде).

Видимо, с этой оценкой CD Projekt рассчитывает утешить инвесторов и поднять стоимость акций.

Релиз Cyberpunk 2077 состоялся 10 декабря на всех платформах (ПК, PS4 и PS4 Pro, PS5, Xbox One|One X, Xbox Series X|S, а также Google Stadia). Сразу после выхода игроки начали массово жаловаться на многочисленные баги, вылеты и проблемы с производительностью, особенно на базовых консолях уходящего поколения. На недавнем срочном совещании с инвесторами топ-менеджеры CD Projekt клятвенно пообещали исправить все баги и ошибки, и довести версии для консолей уходящего поколения до играбельного состояния. Прямо сейчас студия готовит два крупных патча, которые запланированы к выходу на январь и февраль 2021 года.

Наш подробный обзор Cyberpunk 2077 можно почитать в отдельном материале.