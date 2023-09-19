Новости Украина 19.09.2023 в 14:20

Чтобы заработать на iPhone 15 Pro, украинец должен отработать 81,5 дня, тогда как поляк 23,2 дня, а швейцарец — 4,2 дня [инфографика Picodi]

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Володимир Скрипін

Заместитель главного редактора, руководитель отдела новостей

Как раз к старту продаж iPhone 15 команда Picodi по традиции подготовила ежегодный юмористический Индекс айфона (стоимость смартфона, выраженная в рабочих днях) — это уже шестой такой индекс по публикации первого рейтинга в 2018 году.

Кратко об индексе и методологии его вычисления

Индекс iPhone – ежегодный рейтинг соотношения стоимости iPhone к средней зарплате, который составляют аналитики Picodi с 2018 года. В своих расчетах они используют открытые статистические данные о средней заработной плате и отталкиваются от того, что в месяце в среднем 21 рабочий день. В странах, где статистические службы пользуются недельными ставками, размер дохода был разделен на 5. Методика Picodi не учитывает дифференциацию и прочее. Но, как уже неоднократно отмечалось, здесь следует понимать, что такие исследования проводятся просто ради забавы, и они прежде всего призваны улучшать настроение. Все подробности по ценам и список источников по ссылке (.xlsx).

В новом исследовании авторы сравнили стоимость iPhone 15 Pro на 128 ГБ со средней зарплатой в Украине и других странах мира и подсчитали, как долго нужно работать гражданам этих стран, чтобы позволить себе новый телефон Apple.

Так что, собственно, сколько?

В Украине базовый флагман оценили в 49 999 ₴ (на 2 500 меньше, чем в прошлом году). Важно отметить, что указанная цена является оценкой Picodi. Официальные гривневые цены на iPhone 15 станут известны в ближайшие дни. В США стоимость iPhone 15 Pro на 128 ГБ составляет $999 (столько же стоил iPhone 14 Pro), и следует помнить, что это чистая цена, актуальная только для четырех штатов, где налог с продаж составляет 0% (в других случаях к цене прилагается местный налог с продаж – до 9,55%).

Согласно данным Госстата, среднемесячная заработная плата в Украине – 16 012₴ (12 890₴ на руки). Выходит, среднестатистический украинец может заработать на базовый iPhone 15 Pro за 81,5 дня (при условии, что ни копейки не потратит). Это на 16,6 дня быстрее прошлогоднего результата.

Динамика Индекса iPhone в Украине за 6 лет

Швейцария еще лидер рейтинга — среднестатистические швейцарцы могут заработать на iPhone 15 Pro за 4,2 дня (против 4,6 дня в прошлом году). Далее следуют США и Катар – 5,3 и 5,8 дня соответственно. Среднестатистический поляк должен поработать 23,2 дня, а венгр – 26,9 дня. Хуже всего дела обстоят в Турции, где новый флагманский iPhone равен 123,7 трудодня.

«Индекс iPhone 2023» полностью

Чтобы заработать на iPhone 15 Pro, украинец должен отработать 81,5 дня, тогда как поляк 23,2 дня, а швейцарец — 4,2 дня [инфографика Picodi]

Судя по рекордным предзаказам, некоторое время iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут в дефиците – в большинстве стран старшие модели уже раскупили к середине ноября (самый популярный цвет – Natural Titanium). В США и других странах первой волны iPhone 15 реальные продажи стартуют 22 сентября, в Украине они появятся неделей-две позже — вскоре украинские ритейлеры начнут принимать предзаказ и сможем сравнить гривневые цены с другими странами.

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Чтобы заработать на iPhone 15 Pro, украинец должен отработать 81,5 дня, тогда как поляк 23,2 дня, а швейцарец — 4,2 дня [инфографика Picodi]
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Asyris

Головний Модератор Блогів

Рейтинг цін iPhone 15 та iPhone 15 Pro: найдешевше в США, а найдорожче — в Туреччині

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Asyris

Головний Модератор Блогів

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VladisLove

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