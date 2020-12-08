Cyberpunk 2077, Minecraft RTX и еще четыре игры обзавелись поддержкой NVIDIA DLSS

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Общее количество игр, поддерживающих NVIDIA DLSS, достигло 32.

NVIDIA продолжает усердно работать над распространением технологии DLSS на большее число проектов (фирменная технология суперсэмплинга, в основе которого лежат нейросети), и сегодня команда Дженсена Хуанга объявила подборку игр, которые получат поддержку технологии в этом месяце.

С последнего ноябрьского обновления еще шесть игр получили преимущества DLSS — это Cyberpunk 2077, Minecraft RTX, Mount & Blade II: Bannerlord, CRSED: F.O.A.D., Scavengers и Moonlight Blade.

Обновленный список игр с поддержкой DLSS

Amid Evil Battlefield V Bright Memory Control Crysis Remastered Death Stranding Deliver Us The Moon F1 2020 Final Fantasy XV Fortnite Ghostrunner Justice Mechwarrior V: Mercenaries Metro Exodus Monster Hunter World Moonlight Blade Pumpkin Jack Quake II RTX Shadow of the Tomb Raider Stay in the Light Watch Dogs Legion Wolfenstein: Youngblood Call of Duty Black Ops Cold War War Thunder Enlisted Ready or Not Cyberpunk 2077 Minecraft RTX Mount & Blade II: Bannerlord CRSED: F.O.A.D. Scavengers Moonlight Blade

Что же касается Minecraft RTX, тестирование трассировки лучей в популярнейшей песочнице на Windows 10 началось в апреле 2020 года, а теперь игра наконец вышла в открытый доступ.

Свежий патч принес в Minecraft RTX улучшенную поддержку отражений, теней и окружающей окклюзии с трассировкой лучей, а технология DLSS позволяет существенно увеличить производительность.

Разработчики из Mojang добавили два дополнительных мира с трассировкой (крепость орков и Колизей) доведя количество готовых подобных миров до 15 штук. Также игроки в Minecraft на Windows 10 могут сами создавать локации с рейтрейсингом.

Само собой, NVIDIA опубликовала и собственную оценку быстродействия в разрешении 4K с трассировкой лучей и активной технологии DLSS. Исключение — Cyberpunk 2077. Релиз игры состоится 10 декабря, после чего выйдет патч «нулевого дня» с исправлениями и оптимизациями, и NVIDIA пока не приводит оценки производительности для проекта CD Projekt RED — пока есть только предварительные тесты предрелизной версии с DRM от Tom’s Hardware, с которыми мы уже ознакомились.

Для тестов NVIDIA использовала системы на CPU Intel i9-9900K и i9-10900K в паре с 32 ГБ оперативной памяти. Операционная система — 64-битная Windows 10. Вот результаты: