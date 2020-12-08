Cyberpunk 2077, Minecraft RTX и еще четыре игры обзавелись поддержкой NVIDIA DLSS
Общее количество игр, поддерживающих NVIDIA DLSS, достигло 32.
NVIDIA продолжает усердно работать над распространением технологии DLSS на большее число проектов (фирменная технология суперсэмплинга, в основе которого лежат нейросети), и сегодня команда Дженсена Хуанга объявила подборку игр, которые получат поддержку технологии в этом месяце.
С последнего ноябрьского обновления еще шесть игр получили преимущества DLSS — это Cyberpunk 2077, Minecraft RTX, Mount & Blade II: Bannerlord, CRSED: F.O.A.D., Scavengers и Moonlight Blade.
Обновленный список игр с поддержкой DLSS
- Amid Evil
- Battlefield V
- Bright Memory
- Control
- Crysis Remastered
- Death Stranding
- Deliver Us The Moon
- F1 2020
- Final Fantasy XV
- Fortnite
- Ghostrunner
- Justice
- Mechwarrior V: Mercenaries
- Metro Exodus
- Monster Hunter World
- Moonlight Blade
- Pumpkin Jack
- Quake II RTX
- Shadow of the Tomb Raider
- Stay in the Light
- Watch Dogs Legion
- Wolfenstein: Youngblood
- Call of Duty Black Ops Cold War
- War Thunder
- Enlisted
- Ready or Not
- Cyberpunk 2077
- Minecraft RTX
- Mount & Blade II: Bannerlord
- CRSED: F.O.A.D.
- Scavengers
- Moonlight Blade
Что же касается Minecraft RTX, тестирование трассировки лучей в популярнейшей песочнице на Windows 10 началось в апреле 2020 года, а теперь игра наконец вышла в открытый доступ.
Свежий патч принес в Minecraft RTX улучшенную поддержку отражений, теней и окружающей окклюзии с трассировкой лучей, а технология DLSS позволяет существенно увеличить производительность.
Разработчики из Mojang добавили два дополнительных мира с трассировкой (крепость орков и Колизей) доведя количество готовых подобных миров до 15 штук. Также игроки в Minecraft на Windows 10 могут сами создавать локации с рейтрейсингом.
Само собой, NVIDIA опубликовала и собственную оценку быстродействия в разрешении 4K с трассировкой лучей и активной технологии DLSS. Исключение — Cyberpunk 2077. Релиз игры состоится 10 декабря, после чего выйдет патч «нулевого дня» с исправлениями и оптимизациями, и NVIDIA пока не приводит оценки производительности для проекта CD Projekt RED — пока есть только предварительные тесты предрелизной версии с DRM от Tom’s Hardware, с которыми мы уже ознакомились.
Для тестов NVIDIA использовала системы на CPU Intel i9-9900K и i9-10900K в паре с 32 ГБ оперативной памяти. Операционная система — 64-битная Windows 10. Вот результаты: