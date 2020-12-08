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Cyberpunk 2077, Minecraft RTX и еще четыре игры обзавелись поддержкой NVIDIA DLSS

Cyberpunk 2077, Minecraft RTX и еще четыре игры обзавелись поддержкой NVIDIA DLSS

Cyberpunk 2077, Minecraft RTX и еще четыре игры обзавелись поддержкой NVIDIA DLSS


Общее количество игр, поддерживающих NVIDIA DLSS, достигло 32.

NVIDIA продолжает усердно работать над распространением технологии DLSS на большее число проектов (фирменная технология суперсэмплинга, в основе которого лежат нейросети), и сегодня команда Дженсена Хуанга объявила подборку игр, которые получат поддержку технологии в этом месяце.

С последнего ноябрьского обновления еще шесть игр получили преимущества DLSS — это Cyberpunk 2077, Minecraft RTX, Mount & Blade II: Bannerlord, CRSED: F.O.A.D., Scavengers и Moonlight Blade.

Обновленный список игр с поддержкой DLSS

  1. Amid Evil
  2. Battlefield V
  3. Bright Memory
  4. Control
  5. Crysis Remastered
  6. Death Stranding
  7. Deliver Us The Moon
  8. F1 2020
  9. Final Fantasy XV
  10. Fortnite
  11. Ghostrunner
  12. Justice
  13. Mechwarrior V: Mercenaries
  14. Metro Exodus
  15. Monster Hunter World
  16. Moonlight Blade
  17. Pumpkin Jack
  18. Quake II RTX
  19. Shadow of the Tomb Raider
  20. Stay in the Light
  21. Watch Dogs Legion
  22. Wolfenstein: Youngblood
  23. Call of Duty Black Ops Cold War
  24. War Thunder
  25. Enlisted
  26. Ready or Not
  27. Cyberpunk 2077
  28. Minecraft RTX
  29. Mount & Blade II: Bannerlord
  30. CRSED: F.O.A.D.
  31. Scavengers
  32. Moonlight Blade

Что же касается Minecraft RTX, тестирование трассировки лучей в популярнейшей песочнице на Windows 10 началось в апреле 2020 года, а теперь игра наконец вышла в открытый доступ.

Свежий патч принес в Minecraft RTX улучшенную поддержку отражений, теней и окружающей окклюзии с трассировкой лучей, а технология DLSS позволяет существенно увеличить производительность.

Разработчики из Mojang добавили два дополнительных мира с трассировкой (крепость орков и Колизей) доведя количество готовых подобных миров до 15 штук. Также игроки в Minecraft на Windows 10 могут сами создавать локации с рейтрейсингом.

Само собой, NVIDIA опубликовала и собственную оценку быстродействия в разрешении 4K с трассировкой лучей и активной технологии DLSS. Исключение — Cyberpunk 2077. Релиз игры состоится 10 декабря, после чего выйдет патч «нулевого дня» с исправлениями и оптимизациями, и NVIDIA пока не приводит оценки производительности для проекта CD Projekt RED — пока есть только предварительные тесты предрелизной версии с DRM от Tom’s Hardware, с которыми мы уже ознакомились.

Для тестов NVIDIA использовала системы на CPU Intel i9-9900K и i9-10900K в паре с 32 ГБ оперативной памяти. Операционная система — 64-битная Windows 10. Вот результаты:

Cyberpunk 2077, Minecraft RTX и еще четыре игры обзавелись поддержкой NVIDIA DLSS
Minecraft RTX при разрешении 4K с использованием пресета графики Performance и активным DXR
Cyberpunk 2077, Minecraft RTX и еще четыре игры обзавелись поддержкой NVIDIA DLSS
Mount & Blade II: Bannerlord при разрешении 4K с использованием пресета графики Performance и активным DXR
Cyberpunk 2077, Minecraft RTX и еще четыре игры обзавелись поддержкой NVIDIA DLSS
CRSED: F.O.A.D. при разрешении 4K с использованием пресета графики Performance и активным DXR
Cyberpunk 2077, Minecraft RTX и еще четыре игры обзавелись поддержкой NVIDIA DLSS
Scavengers при разрешении 4K с использованием пресета графики Performance и активным DXR
Cyberpunk 2077, Minecraft RTX и еще четыре игры обзавелись поддержкой NVIDIA DLSS
Moonlight Blade при разрешении 4K с использованием пресета графики Performance и активным DXR

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