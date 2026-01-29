"Детектив Холе": первые кадры сериала Netflix по роману Ю Несбё

Netflix выпустил тизер-трейлер нового криминального сериала «Детектив Холе» — экранизации приключений персонажа Харри Холе, основанной на романе «Снеговик» Ю Несбё.





В 2017 году этот же роман адаптировали для большого экрана с Майклом Фассбендером в главной роли. В фильме Холе искал таинственного серийного убийцу, который оставляет снеговиков на местах преступлений. Теперь Netflix предлагает посмотреть историю в виде сериала.

Детектива сыграет Тобиас Сантельманн, на которого уже можно взглянуть в первом тизере: нам среди прочего показывают ужасную автомобильную катастрофу и обсуждение коллег. Судя по их словам, Харри талантливый следователь, но очень непростой человек. По мере развития видео становится понятно, что серийный убийца станет не единственной проблемой детектива, ему придется побороться с нечестным коллегой Томом Волером (Джоэл Киннаман).

Режиссер и исполнительный продюсер «Детектива Холе» Ойстейн Карлсен говорит, что сериал объединяет несколько жанров, где «динамичный детектив пересекается с настоящей драмой человеческой жизни».





«Здесь больше поворотов сюжета, чем я видел в любом другом триллере», — добавляет Карлсен.

Сам автор, Ю Несбё, тесно сотрудничал с командой шоу. Начиная с 1997 года он написал более десятка романов о Харри Холе, а его последняя книга была опубликована в 2023 году. Свои экранизации также получили «Охотники за головами», «Висящее солнце» и «Убийственная жара», однако «Снеговик» был первым рассказом о Холе, экранизированным в фильме. Лента с Фассбендером получила низкие кассовые сборы ($43 млн) и критические отзывы (7% на Rotten Tomatoes), теперь посмотрим какой получится версия «Снеговика» от Netflix.

«Детектив Холе» выйдет на стриминге уже 26 марта сразу с 9 эпизодами. В этот же день ожидаем премьеру нового сериала ужасов от создателей «Очень странных дел».

Тизер-трейлер

Постер