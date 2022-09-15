Digital Foundry протестировала XeSS – технологию Intel для масштабирования кадра в играх

Digital Foundry получила эксклюзивный доступ к технологии масштабирования XeSS от Intel и провела некоторые тесты. Intel XeSS – метод масштабирования кадра с помощью машинного обучения, являющийся аналогом NVIDIA DLSS 2.0 и AMD FSR 2.0. DF протестировала версию XeSS 1.187 в игре Shadow of the Tomb Raider. Сравнение работы технологии происходило на видеокартах Intel Arc A770 и GeForce RTX 3070.

Тестировщики к выводу, что масштабирование XeSS разрешения 720p до 1440p добавляет 2 мс к времени фрейма. Результат не идеальный, но позволяющий добиться значительного улучшения качества изображения. При масштабировании от 1080p до 4K в режиме XeSS Performance время фрейма увеличилось с 8,8 мс до 12,2 мс (увеличение на 3,4 мс). На GPU GeForce RTX 3070 увеличение времени составило 3,8 мс, что немного выше, чем при использовании DLSS 2.0 в той же игре.

Согласно Digital Foundry, XeSS будет иметь режим Ultra-Quality, которого нет в FSR 2.0 или DLSS 2.0. Он использует более высокое разрешение, чем режим качества, и может обеспечить прирост производительности от 16% до 23% в SoTR при разрешениях 4K и 1440p. В режиме «Производительность» геймеры могут ожидать от 52% до 88% повышения частоты кадров в SoTR и до 177% в тесте 3DMark XeSS с трассировкой лучей.

Качество XeSS было всесторонне проанализировано DF в 28-минутном обзоре. Поскольку эта технология еще недоступна для геймеров (и других представителей прессы), есть вероятность, что ее проблемы будут решены до того, как XeSS станет доступна.

Источник: VideoCardz