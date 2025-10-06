Дождались: SWIFT подтвердила создание собственного блокчейна

На прошлой неделе SWIFT объявил о создании собственной блокчейн-платформы. Речь идет о совместном реестре (shared ledger), который позволит банкам рассчитываться через стейблкоины и токенизированные ценности между различными блокчейнами в режиме 24/7.

Это — переход организации, которая объединяет более 11 500 банков в более чем 200 странах, от роли посредника в обмене сообщениями к полноценному участнику цифровых финансовых операций. В проекте уже участвуют более 30 финансовых учреждений, среди которых JPMorgan, HSBC, Bank of America и Deutsche Bank. Технологическим партнером стала компания Consensys, основанная соразработчиком Ethereum Джозефом Любиным.

«Большое развитие — это изменение бизнес-модели SWIFT, чтобы противостоять дезинтермедиации, которую приносит блокчейн. Сегодня SWIFT не переносит стоимость, он передает сообщения. В ончейне сообщение и передача — это одно и то же» — отмечает Ноэль Эчисон, аналитик CoinDesk и Genesis Trading.

SWIFT экспериментирует с блокчейн-решениями еще с 2017 года, проводя пилотные проекты с Chainlink, Clearstream, SETL и национальными цифровыми валютами (CBDC). Почему это важно сейчас: токенизация набирает темп, и банки ищут безопасный, совместимый путь входа в экосистему цифровых активов. Напомним, недавно, на фоне объединения ведущих европейских банков для выпуска собственного стейблкоина, Visa также анонсировала запуск платежей в криптовалюте.

«Рынок движется быстрее, чем когда-либо, а стейблкоины уже используются в глобальных расчетах. Банки просто не могут этого игнорировать. Участие SWIFT значительно упростит техническую интеграцию для банков и ускорит внедрение цифровых активов в традиционную финансовую систему.» — отметил Барри О’Салливан, директор по банковским услугам OpenPayd.

Дэвид Дуонг, руководитель институциональных исследований Coinbase, назвал инициативу «водоразделом» между традиционными финансами и криптоиндустрией. По его оценке, общая инфраструктура снизит расходы, стандартизирует процессы и ускорит появление глобальной сети для токенизированных активов.

В то же время эксперты сомневаются, что SWIFT останется нейтральным игроком: участие в санкционной политике США и ЕС уже вызвало недоверие со стороны отдельных стран. Кроме того, даже в случае успеха, новая система вряд ли устранит фрагментацию — частные стейблкоины, CBDC и региональные решения продолжат существовать параллельно.

В краткосрочной перспективе SWIFT ожидает постепенного подключения банков к платформе после появления четких регуляторных правил. Долгосрочно компания стремится создать универсальный стандарт для цифровых расчетов, который может существенно изменить архитектуру мировых финансов.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Источник: CoinDesk