Дождались: SWIFT подтвердила создание собственного блокчейна

На прошлой неделе SWIFT объявил о создании собственной блокчейн-платформы. Речь идет о совместном реестре (shared ledger), который позволит банкам рассчитываться через стейблкоины и токенизированные ценности между различными блокчейнами в режиме 24/7.
Это — переход организации, которая объединяет более 11 500 банков в более чем 200 странах, от роли посредника в обмене сообщениями к полноценному участнику цифровых финансовых операций. В проекте уже участвуют более 30 финансовых учреждений, среди которых JPMorgan, HSBC, Bank of America и Deutsche Bank. Технологическим партнером стала компания Consensys, основанная соразработчиком Ethereum Джозефом Любиным.
«Большое развитие — это изменение бизнес-модели SWIFT, чтобы противостоять дезинтермедиации, которую приносит блокчейн. Сегодня SWIFT не переносит стоимость, он передает сообщения. В ончейне сообщение и передача — это одно и то же» — отмечает Ноэль Эчисон, аналитик CoinDesk и Genesis Trading.
SWIFT экспериментирует с блокчейн-решениями еще с 2017 года, проводя пилотные проекты с Chainlink, Clearstream, SETL и национальными цифровыми валютами (CBDC). Почему это важно сейчас: токенизация набирает темп, и банки ищут безопасный, совместимый путь входа в экосистему цифровых активов. Напомним, недавно, на фоне объединения ведущих европейских банков для выпуска собственного стейблкоина, Visa также анонсировала запуск платежей в криптовалюте.
«Рынок движется быстрее, чем когда-либо, а стейблкоины уже используются в глобальных расчетах. Банки просто не могут этого игнорировать. Участие SWIFT значительно упростит техническую интеграцию для банков и ускорит внедрение цифровых активов в традиционную финансовую систему.» — отметил Барри О’Салливан, директор по банковским услугам OpenPayd.
Дэвид Дуонг, руководитель институциональных исследований Coinbase, назвал инициативу «водоразделом» между традиционными финансами и криптоиндустрией. По его оценке, общая инфраструктура снизит расходы, стандартизирует процессы и ускорит появление глобальной сети для токенизированных активов.
В то же время эксперты сомневаются, что SWIFT останется нейтральным игроком: участие в санкционной политике США и ЕС уже вызвало недоверие со стороны отдельных стран. Кроме того, даже в случае успеха, новая система вряд ли устранит фрагментацию — частные стейблкоины, CBDC и региональные решения продолжат существовать параллельно.
В краткосрочной перспективе SWIFT ожидает постепенного подключения банков к платформе после появления четких регуляторных правил. Долгосрочно компания стремится создать универсальный стандарт для цифровых расчетов, который может существенно изменить архитектуру мировых финансов.
