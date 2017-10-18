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Dropbox запустила новый потребительский тариф Professional для исключительно облачного хранения данных
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Dropbox запустила новый потребительский тариф Professional для исключительно облачного хранения данных

Dropbox запустила новый потребительский тариф Professional для исключительно облачного хранения данных

Пользователям облачного сервиса хранения данных Dropbox стал доступен новый тарифный план Dropbox Professional. Он ориентирован на частных пользователей (предпринимателей и самозанятых лиц), но предлагает возможности, которые ранее были доступны лишь бизнес-клиентам.

В частности, функция Smart Sync позволяет хранить файлы только в облачном сервисе, не потребляя место на локальном накопителе. Она может использоваться на компьютерах с операционными системами Mac и Windows. Новый тарифный план Dropbox Professional предлагает пользователям 1 ТБ дискового пространства. Его стоимость составляет $19,99 в месяц или $199 в год.

Также Dropbox сообщила о внедрении новой функции под названием Dropbox Showcase. Она позволяет создавать представление в стиле PowerPoint для тех документов, которыми пользователь делится с другими людьми. При этом можно добавлять логотип или применять собственную компоновку. Также Dropbox Showcase позволяет узнать, кто видел ссылку, а тарифный план Professional предоставляет детальную историю просмотров за последние 120 дней.

Источник: The Verge

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