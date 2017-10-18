Dropbox запустила новый потребительский тариф Professional для исключительно облачного хранения данных

Пользователям облачного сервиса хранения данных Dropbox стал доступен новый тарифный план Dropbox Professional. Он ориентирован на частных пользователей (предпринимателей и самозанятых лиц), но предлагает возможности, которые ранее были доступны лишь бизнес-клиентам.

В частности, функция Smart Sync позволяет хранить файлы только в облачном сервисе, не потребляя место на локальном накопителе. Она может использоваться на компьютерах с операционными системами Mac и Windows. Новый тарифный план Dropbox Professional предлагает пользователям 1 ТБ дискового пространства. Его стоимость составляет $19,99 в месяц или $199 в год.

Также Dropbox сообщила о внедрении новой функции под названием Dropbox Showcase. Она позволяет создавать представление в стиле PowerPoint для тех документов, которыми пользователь делится с другими людьми. При этом можно добавлять логотип или применять собственную компоновку. Также Dropbox Showcase позволяет узнать, кто видел ссылку, а тарифный план Professional предоставляет детальную историю просмотров за последние 120 дней.

Источник: The Verge