Два шага до мусорного: Intel получила кредитный рейтинг BBB, компания имеет проблемы с чипами Panther Lake

Агентство Fitch снизило кредитный рейтинг Intel до BBB, что всего в двух ступенях от «мусорного». При этом у компании есть проблемы с производительностью и коммерческой выгодой Panther Lake.

Fitch добавила к снижению долгосрочного рейтинга на один пункт свой негативный прогноз, согласно заявлению, на которое ссылается Reuters. В заявлении также говорится, что Intel сталкивается с усилением трудностей в поддержании спроса на свою продукцию. Fitch указывает на рост конкуренции со стороны таких производителей, как AMD, Broadcom и нидерландской NXP. В декабре рейтинг Intel уже снизило до BBB S&P Global, а Moody’s снизило рейтинг ее необеспеченного долга в августе прошлого года.

«Кредитные показатели остаются слабыми и потребуют [для восстановления] как более сильных конечных рынков, так и успешного расширения продуктовой линейки, а также сокращения чистого долга в течение следующих 12-14 месяцев», — отмечает рейтинговое агентство.

По словам Fitch, хотя Intel имеет лучшую рыночную позицию, чем другие аналогичные компании с таким рейтингом, ее финансовая структура относительно слабая, и она сталкивается с «более высоким риском исполнения». Intel все еще имеет сильные позиции на рынке поставок ПК и традиционных корпоративных серверов, одновременно входя в усиленную конкуренцию со стороны Qualcomm.

Рейтинговое агентство назвало профиль ликвидности Intel «стабильным». По состоянию на 28 июня он состоял из сочетания наличности, ее эквивалентов и краткосрочных инвестиций на сумму $21,2 млрд, а также неиспользованного автоматически возобновляемого кредита на сумму $7 млрд. Также компания имела неиспользованный 364-дневный револьверный кредит на $5 млрд, срок погашения которого наступит в январе 2026 года.

Что же касается производства и расширения продуктовой линейки, о котором упоминает Fitch, Intel сталкивается с очень серьезной проблемой, о которой говорится в другом сообщение Reuters. Производственный процесс 18A имеет низкий выход по качеству, и судя по предыдущим сообщениям, это и состояние не слишком изменилось за последние месяцы. по свидетельству двух анонимных источников информационного агентства, лишь небольшой процент процессоров Panther Lake был достаточно качественным, чтобы достичь клиентского уровня. Большой выход брака означает низкую коммерческую ценность для компании новых чипов.

Как заявил финансовый директор Intel Дэвид Зинснер в конце июля, доходность, как правило, «начинается с низкого уровня и со временем улучшается». Для Panther Lake «это лишь начало развития». В прошлом Intel стремилась к доходности более 50% перед наращиванием производства, поскольку любое раннее начало рисковало повредить ее норме прибыли, по словам источников в компании. Обычно Intel не получает много прибыли, пока доходность не достигнет 70-80%.

Ранее ITC.ua писал о вероятном отмена производства Intel 18A для сторонних клиентов и концентрации компании на будущих техпроцессах. Техпроцесс 14A также может быть свернут, если не найдутся крупные заказчики чипов.