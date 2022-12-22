Джеймс Кэмерон хочет перезапустить «Терминатор»: «Больше об искусственном интеллекте, чем о свихнувшихся плохих роботах»

Джеймс Кэмерон – один из самых коммерчески успешных режиссеров в истории. Еще до того, как «Аватар» стал чудовищным кассовым успехом, он снял такие фильмы, как «Терминатор» и «Титаник». Фильм «Аватар» 2009 года превратился в пятисерийную франшизу, вторая часть которой, «Аватар: Путь воды», в настоящее время доминирует в прокате спустя тринадцать лет. Как оказалось, есть и еще одна франшиза, которую Кэмерон не прочь перезапустить: «Терминатор». Недавно в эфире подкаста Smartless с Джейсоном Бейтманом, Шоном Хейсом и Уиллом Арнеттом режиссер сообщил, что перезагрузка действительно обсуждается.

Тринадцатилетний разрыв между двумя «Аватарами» объясняется склонностью Кэмерона к наиболее передовым технологиям и совершенствованию истории. Обсуждая свои фильмы и освещение темы искусственного интеллекта в киноиндустрии, Кэмерон подтвердил обсуждение перезагрузки:

«Если бы я снял еще один фильм о Терминаторе и, возможно, снова попытался запустить эту франшизу (что обсуждается, но еще не решено), я бы сделал это гораздо больше об искусственном интеллекте, чем о сошедших с ума плохих роботах».

Хотя Кэмерон не снимал основных частей франшизы со времен «Терминатор: Судный день», он был связан с такими сиквелами, как «Терминатор: Генезис» и «Терминатор: Темные судьбы». Хотя недавно он пожалел, что помогал снимать последний «Терминатор для твоего дедушки».

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Первый «Терминатор» вышел в 1984 году с Арнольдом Шварценеггером, Линдой Гамильтон и Майклом Бином в ролях. Фильм лидировал по кассовым сборам в США в течение двух недель, в конечном итоге собрав $78,3 млн, что предопределило съемку наиболее успешной и культовой второй части. В 1991 году режиссер продемонстрировал «Терминатор: Судный день», более известный у нас как «Терминатор 2», который заработал уже $519 млн по всему миру, получив три номинации на премию Оскар и выиграв две.

Второй «Терминатор» считается одним из лучших фильмов, когда-либо снятых, и до сих пор пользуется популярностью даже у людей, рожденных после его выхода на экраны. Однако с тех пор магию картины так и не смогли воссоздать – более поздние фильмы в той или иной степени считались провальными. Если обсуждение перезагрузки «Терминатора» действительно окажется плодотворным и Кэмерон вернется к съемке, история с акцентом на теме ИИ имеет шанс «зайти» современной аудитории. С другой стороны, судьба всех последующих частей и ответвлений «Терминатора» внушает скепсис.

Источник: Collider