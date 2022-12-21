«Аватар: Путь воды» «сломал» проекторы в Японии – ряд кинотеатров оказались не готовы к 48 кадрам в секунду и были вынуждены вернуть зрителям деньги

Несмотря на то, что «Аватар: Путь воды» стал самым массовым кинорелизом в Японии за все время, ему не удалось занять первое место в прошлые выходные – национальный рейтинг возглавило аниме про баскетбол под названием «Первый слэм-данк». Кроме того, несколько кинотеатров в стране сообщили о технических проблемах, а один был вынужден снизить частоту кадров в фильме с 48 кадров в секунду до традиционных 24 кадров.

При этом многим зрителям было отказано в участии в других показах, им вернули деньги. Ряд сетей кинотеатров, которые, по мнению фанатов, имеют проблемы, в том числе United Cinemas Co., Toho Col и Tokyu Corp., отказались комментировать проблему.

Немногие кинотеатры поддерживают воспроизведение с высокой частотой кадров (HFR) 48 кадров в секунду, поскольку для этого требуются новейшие проекторы или обновления для существующих. Обычно кинотеатры знают, какие форматы они могут воспроизводить и учитывают это при планировании проката. Но HFR в фильмах использовался так мало, что не было понятно, где могут возникнуть проблемы.

«Аватар: Путь воды» доступен в нескольких форматах, включая 2D 48 к/с, 3D 48 к/с и обычные 24 к/с. Если вы видите версию со скоростью 48 к/с, она использует технологию HFR только для экшн-сцен, в то время как диалоги и более медленные сцены понижают частоту до 24 к/с (путем дублирования кадров).

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Другими известным фильмом с использованием HFR был «Хоббит» Питера Джексона. Многие зрители не оценили эффект – фильм с высокой частотой создавал впечатление телепостановки. Мнения по этому поводу сильно разделились в 2012 году и позднее. Похожий эффект могут вызывать и технологии сглаживания сцен с движением в некоторых телевизорах. Как видно, многие кинотеатры даже в наиболее технически развитых странах к такому технологическому новшеству также оказались не готовы.

Источник: Engadget