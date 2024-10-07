Дженсен Хуанг заработал на Nvidia $109 млрд — этого хватит, чтобы купить Intel (с остатком)

Сейчас личное состояние гендиректора Nvidia оценивается в $109 млрд, что больше рыночной капитализации Intel в $96 млрд, пишет Tom’s Hardware. Фактически, если бы Хуанг внезапно решил купить компанию «синих», он получил бы по меньшей мере $13 млрд на сдачу.

В августе стало известно о финансовых проблемах Intel — один из крупнейших кризисов за 50-летнюю историю, который заставил компанию объявить об увольнении тысяч сотрудников и приостановить выплату дивидендов в рамках мер по экономии средств. В конце того же месяца компанию покинул директор Лип-Бу Тан, а в сентябре компания заявила, что планирует отделение производства микросхем и отдела по проектированию, а также приостановить строительство некоторых заводов. Впоследствии также распространились слухи о потенциальном поглощении компании со стороны Qualcomm

Для сравнения: еще в 2020 году рыночная стоимость Intel достигала $290; а в этом году акции компании упали на катастрофические 60%.

В случае с Nvidia, ситуация кардинально иная — акции ведущего мирового производителя графических процессоров для ИИ резко двинулись вверх и даже временно обеспечили ему звание самой дорогой компании в мире с капитализацией $3,34 трлн. С тех пор акции Nvidia упали минимум на 10%, впрочем, компания все еще третья в перечне — наряду с такими техногигантами как Apple, Microsoft, Alphabet (Google) и Amazon.

От роста компании выиграл и сам Хуанг, который непосредственно владеет более 75 миллионами акций Nvidia, а также еще 786 миллионами через различные трасты и партнерства. Общая оценочная стоимость его активов в Nvidia составляет более $100 млрд — сейчас Дженсен на 11 месте в топе миллиардеров Forbes.

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