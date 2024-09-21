Qualcomm хочет приобрести Intel — сейчас компания стоит $90 млрд

В течение последних дней производитель мобильных процессоров Qualcomm выразил намерение приобрести Intel. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Сделка по поглощению Intel, рыночная стоимость которой составляет примерно $90 млрд, стала возможно из-за одного из крупнейших кризисов за пятидесятилетнюю историю производителя компьютерных процессоров. Источники отмечают, что сделка пока далека от реализации. Даже если Intel согласится, сделка такого масштаба, несомненно, привлечет внимание антимонопольных регуляторов. Чтобы завершить сделку, Qualcomm может перепродать активы или части Intel другим покупателям.

Акции Intel, некогда самой дорогой в мире компании по производству микросхем, в этом году подешевели примерно на 60%. Еще в 2020 году рыночная стоимость компании превышала $290 млрд. Стоимость Qualcomm сейчас составляет около $185 млрд, ее акции в этом году выросли примерно на 17%. Сделка значительно расширит горизонты Qualcomm и дополнит ее бизнес из мобильных чипов процессорами Intel для ноутбуков и ПК, серверов и встраиваемых систем.

Компания Qualcomm во главе с Криштиану Амоном сотрудничала с Intel относительно потенциального производства своих микросхем на заводах Intel. Но Qualcomm прекратила усилия по техническим причинам. Попытка приобретения со стороны Qualcomm происходит на фоне более чем трехлетних усилий Intel под руководством Пэта Гелсингера преодолеть кризис, которые еще не принесли значительных результатов. Производственное подразделение является убыточным и не получает много заказов клиентов, кроме самой Intel, с тех пор как Гелсингер открыл заводы для сторонних разработчиков микросхем три года назад.

В августе, после неутешительного квартального отчета, Intel заявила, что планирует уволить тысячи сотрудников и приостановить выплату дивидендов в рамках мер по экономии средств. В прошлом месяце компания опубликовала план сокращения расходов более чем на $10 млрд в 2025 году и сообщила об убытке в $1,6 млрд за второй квартал по сравнению с прибылью в $1,5 млрд за этот же период в прошлом году.

В конце августа директор Лип-Бу Тан внезапно ушел из правления Intel. Его увольнение стало шоком для многих, кто считал его будущим лидером части бизнеса Intel, если компанию разделят.

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Ранее на этой неделе Intel заявила, что планирует отделение производства микросхем и отдела по проектированию, приостановит строительство заводов в Германии и Польше на два года, а также строительство завода в Малайзии, пока спрос не восстановится. Эти шаги, включая достижение многомиллиардного соглашения по производству облачных чипов для Amazon, произошли после заседания правления Intel в начале сентября, на котором обсуждалась стратегия компании.

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