Intel отделяет убыточное подразделение производства чипов в дочернюю компанию

Intel пытается улучшить свое финансовое положение путем реструктуризации. С этой целью она превращает свой бизнес по изготовлению чипов в независимую дочернюю компанию.

Intel обнародовала свой план в записке для сотрудников от своего генерального директора Пэта Гелсингера, опубликованной более чем через месяц после того, как компания объявила о сокращении 15% своего персонала. Intel увольняет более 15 тыс. работников в рамках своего плана сокращения расходов на $10 млрд, чтобы восстановить финансовую стабильность после чистого убытка во втором квартале в $1,6 млрд. В своей новой записке Гелсингер объяснил, что преобразование бизнеса по производству чипов в дочернюю компанию «раскроет важные преимущества», в частности возможность оценивать и напрямую получать внешнее финансирование.

Гелсингер заявил, что изменений в руководстве производственного подразделения не будет, но дочерняя компания создаст собственный операционный совет с независимыми директорами для управления. Intel даже рассматривает возможность сделать это направление бизнеса отдельной публичной компанией.

Компания сейчас модернизирует свои существующие фабрики и строит новые для своего производственного бизнеса, что обходится Intel в миллиарды долларов. Таким образом компания пытается догнать своих конкурентов в производстве чипов, таких как TSMC и Samsung. Сообщается, что в течение последних двух лет компания тратила на свой производственный бизнес около $25 млрд в год, но это еще не принесло прибыли.

В апреле в презентации для инвесторов компания сообщила, что этот бизнес получил $7 млрд операционных убытков за 2023 год против $5,2 млрд убытков в предыдущем году. Вместе с тем доход подразделения составил $18,9 млрд, что на 31% меньше по сравнению с 2022 годом. В то же время Гелсингер предупредил инвесторов, что Intel ожидает, что операционные убытки производственного бизнеса в 2024 году будут еще больше, и компания не ожидает выйти на безубыточность до 2027 года.

В дополнение к отделению производственного подразделения, Гелсингер также сообщил в записке, что Intel продаст часть своей доли в Altera, другом производителе чипов, которого она приобрела в 2015 году за $16,7 млрд.

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Источник: Engadget

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