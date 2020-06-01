€319-€499. Новые CPU AMD Ryzen 3000XT (Matisse Refresh) появились в каталоге французского онлайн-магазина





В сети имеется уже немало подробностей о грядущих настольных чипах Ryzen 3000 с индексом XT (Matisse Refresh), но до сих пор не было никаких данных о ценах. И вот сейчас в одном из французских онлайновых магазинов появились соответствующие предложения, что позволяет устранить этот пробел.

Линейка 7-нм CPU Matisse Refresh, в которой ожидается как минимум три модели (Ryzen 5 3600XT, Ryzen 7 3800XT и Ryzen 9 3900XT), является ответом AMD на конкурирующие модели Intel Comet Lake-S. По предварительным данным, обновленные варианты уже хорошо знакомых нам CPU Ryzen 3000 при неизменной конфигурации нарастят частоты на 200-300 МГц относительно нынешних моделей, что должно положительно сказаться на быстродействии во многих задачах, в том числе видеоиграх. Насколько конкретно, можно будет судить после выхода первых обзоров.

Обновленные CPU AMD Matisse Refresh примкнут к нынешним моделям Ryzen 3000, которые останутся в продаже, но при этом немного сбросят в цене. Судя по данным французского ритейлера, самая младшая и потенциально самая популярная модель Ryzen 5 3600XT будет стоить в европейской рознице €319 — на €49 евро дороже Ryzen 5 3600X. В то же время VideoCardz указывает, что разница в рекомендуемых ценах этих CPU для США составит всего $28. Европейские цены для 8-ядерного Ryzen 7 3800XT и 12-ядерного Ryzen 9 3900XT заявлены равными €459 и €499 соответственно.

Официальный анонс Ryzen 3000 XT (Matisse Refresh) ожидается 16 июня, а фактические продажи CPU должны начаться с 7 июля.

О процессорных планах AMD на обозримое будущее можно узнать из этого заметки: